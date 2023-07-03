В Новороссийске появится аллея имени Леонида Брежнева

Генеральный секретарь ЦК КПСС имеет к городу непосредственное отношение. Он участвовал в боях на Малой Земле, а в сентябре 1974 года прибыл в Новороссийск снова и присвоил ему звание города-героя.

Именно с подачи Брежнева в 70–80-х годах прошлого столетия приняли постановления «О развитии предприятий морского пароходства», «О развитии производственных мощностей комбината «Новоросцемент», «О мерах по развитию городского хозяйства города Новороссийска».

В сентябре 2004 года на улице Советов отрыли памятник Брежневу. Монумент, названный «Человек, идущий по городу», изображает шагающего генсека в костюме и с плащом, перекинутым за спину.

В преддверии памятных дат — 185-летие основания города, 80-летие со дня разгрома немецко-фашистских войск и 50-летие присвоения звание города-героя совет старейшин обратился к мэру Андрею Кравченко с предложением присвоить парковой аллее, расположенной на улице Новороссийской Республики между Советов и Гончарова, имя Леонида Брежнева.

«В мае депутаты киевсовета лишили Леонида Ильича звания Почетного гражданина Киева. Наши общественники не смогли смириться с несправедливостью и предложили присвоить Леониду Ильичу звание «Почётный гражданин муниципального образования город Новороссийск». Поддерживаю каждое предложение! Мы обязательно восстановим справедливость и увековечим память человека, который навсегда остался связан с историей города-героя Новороссийска», — написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Леонид Брежнев — советский государственный деятель, занимавший высшую руководящую должность в КПСС в течение 18 лет, с 1964 года и до своей смерти в 1982-м. В 1967 году генсек сформулировал концепцию «развитого социализма», которая в официальных документах трактовалась как обязательный этап на пути к коммунизму. В 1977 году была принята новая Конституция СССР, которая закрепляла идею «развитого социализма» и узаконила роль КПСС как ядра политической системы.