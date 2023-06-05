Новороссийск накрыло облачное цунами. Показываем таймлапс необычного природного явления

Краснодарский край

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  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

Борода из облаков накрыла Новороссийск. Собрали самые красивые кадры

Новороссийские фотографы запечатлели редкое природное явление — бору или облачную «бороду», как называют его местные жители. Бора возникает, когда поток холодного воздуха подходит к горному хребту с северо-востока. Под воздействием гравитации воздух стекает по склону, приобретая большую скорость.

Таймлапс боры заснял фотограф Sega Black-Sea:

Чаще всего такое природное явление можно увидеть перед сильным ветром. Кроме того, летом бора бывает достаточно редко. Обычно она образовывается осенью или весной, а при сильных температурных перепадах может быть даже зимой.

  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

Облака выглядят одновременно страшно и завораживающе.

На выходных Юга.ру показывали «парящие» корабли над Азовским морем. Это была оптическая иллюзия — фата-моргана.

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Новороссийск накрыло облачное цунами. Показываем таймлапс необычного природного явления
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