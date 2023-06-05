Новороссийск накрыло облачное цунами. Показываем таймлапс необычного природного явления

Новороссийские фотографы запечатлели редкое природное явление — бору или облачную «бороду», как называют его местные жители. Бора возникает, когда поток холодного воздуха подходит к горному хребту с северо-востока. Под воздействием гравитации воздух стекает по склону, приобретая большую скорость.

Чаще всего такое природное явление можно увидеть перед сильным ветром. Кроме того, летом бора бывает достаточно редко. Обычно она образовывается осенью или весной, а при сильных температурных перепадах может быть даже зимой.