Новороссийск накрыло облачное цунами. Показываем таймлапс необычного природного явления
Борода из облаков накрыла Новороссийск. Собрали самые красивые кадры
Новороссийские фотографы запечатлели редкое природное явление — бору или облачную «бороду», как называют его местные жители. Бора возникает, когда поток холодного воздуха подходит к горному хребту с северо-востока. Под воздействием гравитации воздух стекает по склону, приобретая большую скорость.
Таймлапс боры заснял фотограф Sega Black-Sea:
Чаще всего такое природное явление можно увидеть перед сильным ветром. Кроме того, летом бора бывает достаточно редко. Обычно она образовывается осенью или весной, а при сильных температурных перепадах может быть даже зимой.
Облака выглядят одновременно страшно и завораживающе.
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