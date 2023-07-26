Житель Тамбова собрал солнцемобиль и проехал на нем по улицам Новороссийска

Жители Новороссийска заметили на улицах странный автомобиль. Оказалось — это солнцемобиль для участия в гонках

Житель Тамбова Вадим Шибков собрал солнцемобиль «Пегас». Электрокар собирался для участия в гонках на солнцемобилях в Казахстане, но мужчина опоздал. Поэтому он решил проехать на своем изобретении по России и заехал в Новороссийск.

Максимальная скорость такой машины — 50 км/ч. Чтобы проехать на автомобиле 100 километров, необходимо заряжать его 2-3 часа. Получить заряд он может не только в солнечную погоду, но и через облака. Обошелся солнцемобиль создателю в 400 тыс. рублей, пишет «Наша газета».