Пляж у военного мемориала «Малая земля» оскорбил новороссийцев, но не всех

Краснодарский край

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  • Пляж у «Малой земли» в Новороссийске © Фото Сергея Стряпухина со страницы vk.com/id164666805
    Пляж у «Малой земли» в Новороссийске © Фото Сергея Стряпухина со страницы vk.com/id164666805

В Новороссийске депутатка и активист призвали запретить использовать название «Малая земля» в коммерческих целях

23 июня депутатка городской думы Новороссийска Фатма Кашка предложила запретить использовать название плацдарма «Малая земля» в коммерческих целях, в том числе — для названия пляжа рядом с одноименным мемориалом.

Она пояснила, что «Малая земля» не является географическим названием, а связано с кровопролитными боями на небольшой территории во время Великой Отечественной войны. По ее мнению, это не позволяет обозначать им различные компании в рекламных целях.

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В тот же день против пляжа у мемориала выступил активист Сергей Стряпухин. Он рассказал, что 13 июня, еще не зная о пляже, он пожаловался в мэрию Новороссийска на людей, купающихся рядом с памятником. 20 июня он получил ответ от городской администрации:

«В связи с поступле­нием жалоб от жителей города о туристах, находящихся на бере­говой линии акватории в купальных костюм­ах, что нарушает этические и моральные нормы города-героя, в районе ансамбля-мемо­риала «Малая Земля» администрацией МО го­род Новороссийск зак­лючен на безвозмездн­ой основе договор на размещение объектов благоустройства пля­жных территорий с хо­зяйствующим субъектом для централизованн­ого и безопасного от­дыха за пределами ан­самбля-мемориала, где каждый может приня­ть солнечные ванны и искупаться. На терр­итории ансамбля-памя­тника «Малая Земля» купание запрещено».

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Также Стряпухин удивился дискуссии в соцсетях: «Судя по комментариям под постом в «Нашей газете» я понял, что данная вопиющая ситуация — это проблема не только новороссийских чиновников, но и части жителей, поддерживающих организацию пляжа в мемориальной зоне».

Пользователи напомнили, что жители и гости города купались у мемориала годами, и это никого не оскорбляло.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Новороссийске начали реконструкцию мемориала «Малая земля», не уточнив сроки. В ноябре 2022-го на чиновников краевого минкульта завели уголовное дело за слишком медленный ремонт памятника. Власти обещали начать его с мая 2018-го.

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