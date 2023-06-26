Пляж у военного мемориала «Малая земля» оскорбил новороссийцев, но не всех
В Новороссийске депутатка и активист призвали запретить использовать название «Малая земля» в коммерческих целях
23 июня депутатка городской думы Новороссийска Фатма Кашка предложила запретить использовать название плацдарма «Малая земля» в коммерческих целях, в том числе — для названия пляжа рядом с одноименным мемориалом.
Она пояснила, что «Малая земля» не является географическим названием, а связано с кровопролитными боями на небольшой территории во время Великой Отечественной войны. По ее мнению, это не позволяет обозначать им различные компании в рекламных целях.
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В тот же день против пляжа у мемориала выступил активист Сергей Стряпухин. Он рассказал, что 13 июня, еще не зная о пляже, он пожаловался в мэрию Новороссийска на людей, купающихся рядом с памятником. 20 июня он получил ответ от городской администрации:
«В связи с поступлением жалоб от жителей города о туристах, находящихся на береговой линии акватории в купальных костюмах, что нарушает этические и моральные нормы города-героя, в районе ансамбля-мемориала «Малая Земля» администрацией МО город Новороссийск заключен на безвозмездной основе договор на размещение объектов благоустройства пляжных территорий с хозяйствующим субъектом для централизованного и безопасного отдыха за пределами ансамбля-мемориала, где каждый может принять солнечные ванны и искупаться. На территории ансамбля-памятника «Малая Земля» купание запрещено».
Также Стряпухин удивился дискуссии в соцсетях: «Судя по комментариям под постом в «Нашей газете» я понял, что данная вопиющая ситуация — это проблема не только новороссийских чиновников, но и части жителей, поддерживающих организацию пляжа в мемориальной зоне».
Пользователи напомнили, что жители и гости города купались у мемориала годами, и это никого не оскорбляло.