Житель Новороссийска предложил установить мемориальную доску на доме, где жил басист группы «Кино»

Краснодарский край

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  • Дом 178А по улице Видова © Скриншот yandex.ru/maps 2022 года
    Дом 178А по улице Видова © Скриншот yandex.ru/maps 2022 года

12 июня новороссийсиец Александр Стряпухин призвал установить памятную табличку в честь художника и музыканта Андрея Крисанова

Житель Новороссийска предложил установить памятную табличку на улице Видова, 178А, где Крисанов вырос и познакомился с другими известными художниками — Сергеем Бугаевым-Африкой и Иналом Савченковым.

Стряпухин рассказал «Ъ-Кубань», что мать Крисанова «сейчас живет в станице Каневской, но Новороссийск навещает. Думаю, ей тоже будет приятно, если табличку установят в память о сыне».

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Андрей Крисанов, родившийся в Новороссийске в 1966 году, прежде всего известен своей примитивистской живописью и участием в арт-группе «Новые художники». Он присоединился к ней, переехав в Ленинград в начале 1980-х.

Во второй половине 1980-х годов он играл бас-гитаре вместе с группой «Кино» в качестве сессионного музыканта. Также он разрабатывал декорации для некоторых концертов и придумал обложку альбома «Группа крови» в духе плаката Казимира Малевича к фильму «Доктор Мабузе, игрок». Крисанов умер 7 августа 2018 года в Санкт-Петербурге от рака.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2023 года интернет-сервис «Кинопоиск» выпустилсериал «Король и Шут» о творчестве знаменитой панк-группы.

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