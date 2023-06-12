Житель Новороссийска предложил установить мемориальную доску на доме, где жил басист группы «Кино»

Стряпухин рассказал «Ъ-Кубань», что мать Крисанова «сейчас живет в станице Каневской, но Новороссийск навещает. Думаю, ей тоже будет приятно, если табличку установят в память о сыне».

Житель Новороссийска предложил установить памятную табличку на улице Видова, 178А, где Крисанов вырос и познакомился с другими известными художниками — Сергеем Бугаевым-Африкой и Иналом Савченковым.

«150 тысяч рублей в месяц — недостаточно для жизни в Новороссийске»:

Андрей Крисанов, родившийся в Новороссийске в 1966 году, прежде всего известен своей примитивистской живописью и участием в арт-группе «Новые художники». Он присоединился к ней, переехав в Ленинград в начале 1980-х.

Во второй половине 1980-х годов он играл бас-гитаре вместе с группой «Кино» в качестве сессионного музыканта. Также он разрабатывал декорации для некоторых концертов и придумал обложку альбома «Группа крови» в духе плаката Казимира Малевича к фильму «Доктор Мабузе, игрок». Крисанов умер 7 августа 2018 года в Санкт-Петербурге от рака.