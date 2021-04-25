В парке «Краснодар» установили новый арт-объект «Внутренний ребенок»

Краснодарский край

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25 апреля в Инстаграме парка «Краснодар» сообщили об открытии работы американского художника Кена Келлехера

Как сообщали Юга.ру, Келлехер показал новые скульптуры для парка «Краснодар» в феврале. В январе он говорил, что набор из четырех скульптор отправят в Краснодар «на следующей неделе или около того».

Арт-объект представляет собой четыре фигуры, смотрящие в разные стороны света. Они установлены рядом с платанами-лавочками.

«Внутренний ребенок — это такое место внутри нас самих, которое дает нам максимальное количество счастья. Это может быть место, созданное нашим воображением, или память о человеке или событии, которое сделало нас счастливыми. В университете искусств нас учили искать своего «внутреннего ребенка», что означало вернуться в то состояние, где мы свободны в нашем творческом выражении. Эта композиция из четырех скульптур напоминает о том, что в тяжелые минуты нашей жизни или в любые другие моменты, мы можем закрыть глаза и вернуться в то место, которое является источником радости для нас. Для меня этот источник — это создание скульптур», — рассказал автор об идее своего произведения.

Ранее Юга.ру писали о том, что осенью 2019-го в парке «Краснодар» арт-группа Recycle открыла скульптуру «Геолокация», изображающая точку Pin в электронных картах. В июне прошлого года парк представил вторую работу группы — «Искусственная среда», многофигурный барельеф из пластиковой сетки.

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