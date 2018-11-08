В Краснодаре установили скульптуру механического коня
В Краснодаре в Молодежном сквере установили статую коня, сделанную из подручных средств
Об этом 8 ноября сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий в фейсбуке.
«В Краснодаре в сквере Молодежный (КСК) только что установили новый арт-объект. Очень симпатично. Это подарок городу от автора. Спасибо!», — написал Вербицкий.
Скульптура «Механическая кобыла» высотой 3,8 м, весит около 800 кг. Ее изготовили из отслуживших свой срок запасных частей автомобилей и другой техники. Статую установили у входа в сквер со стороны улицы Сормовской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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