В 2021 году Правительство РФ присвоило статус «биосферного полигона» Фишт-Оштенскому горному массиву и плато Лагонаки. Это позволило эксплуатировать часть заповедных земель, и скоро на них планируют начать строительство. В том же году на сайте change.org создали петицию «Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный курорт!». Ее подписали больше 75 тыс. человек. Плато Лагонаки — часть Кавказского биосферного заповедника. Зачем законодатели придумали понятие «биосферный полигон»? Какой вред природе заповедника нанесут строительные работы даже в режиме «мягкого природопользования»? Какие населенные пункты могут пострадать от разрушения экосистем? Об этом и многом другом Юга.ру поговорили с учеными Кубанского государственного университета — председателем природоохранной комиссии Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, доктором биологических наук, профессором Светланой Литвинской и почетным членом РГО, заслуженным путешественником РФ, почетным метеорологом РФ, доктором географических наук, профессором Юрием Ефремовым. Светлана Анатольевна, Юрий Васильевич, вы подписали петицию в защиту Лагонакского нагорья от курортной застройки, которую планируют начать в 2025 году. Как строительство скажется на экосистемах, входящих в наследие ЮНЕСКО? На что необходимо обратить пристальное внимание? Юрий Ефремов: Мне, геологу и геоморфологу, пришлось работать на Лагонакском нагорье много лет, с 1970 года. И я знаю, что все эти годы у многих витала крамольная мысль построить здесь горнолыжный центр. Однако предлагаемые проекты были весьма абсурдны и, к счастью, не реализованы. Уверен, что строительство в этом районе коренным образом изменит водный режим реки Курджипс, что скажется на водоснабжении Апшеронска, Майкопа и других поселений. Климатические условия этой высокогорной территории слабо изучены. Метеорологические наблюдения проводились здесь эпизодически. Известно, что ветровой режим на Лагонакском нагорье неблагоприятен для горнолыжных трасс и канатно-кресельных дорог: зимой скорость ветра временами достигает 25–30 метров в секунду. Распределение снега на поверхности плато крайне неровное, так что поддерживать равномерное покрытие на запланированных лыжных трассах будет сложно. Светлана Литвинская: Строительство спортивно-рекреационного комплекса нанесет большой и непоправимый ущерб экосистеме всего Лагонакского нагорья. Территорию, отведенную под курорт, полностью «оскальпируют». Экологические угрозы затрагивают все природные компоненты: геологию, геоморфологию, гидрологию, почвы, растительный и животный мир. Это сложнейшая древнейшая экосистема, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Самая серьезная экологическая угроза связана с геологией и тектоникой Территория планируемого курорта находится в зоне Курджипского тектонического разлома. Это ослабленная зона земной коры, пересекающая плато Азиш-Тау с западо-юго-запада от долины реки Курджипс до долины реки Мезмай. На поверхности это дугообразный элемент рельефа, в который входит Провизорская балка, открывающаяся к Курджипсу, цепочка воронок и балка, протянувшаяся от воронок к реке Мезмай. Хребет Азиш-Тау находится на территории Адыгеи; его длина достигает 25 километров.

© Скриншот карт Яндекса

© Скриншот карт Яндекса

Сейчас это вызывает особую тревогу в связи с событиями в Турции, где недавно произошло землетрясение при столкновении литосферных плит, что привело к активизации и Кавказа. Тектонические разломы как ослабленные зоны земной коры откликаются на возникшую нестабильность. В частности, фиксируется активизация грязевых вулканов на Таманском полуострове.

Блеваки и вход в Аид: Грязевые вулканы Тамани

Вторая угроза связана с закарстованностью всей поверхности Лагонакского нагорья Под строительство значительной части инфраструктуры планируемого курорта отведена территория в верховье реки Курджипс. Это зона активного развития подземных и поверхностных карстовых форм. Они образуются, когда вода растворяет горные породы (известняк и доломит). В них появляются пустоты и своеобразные формы рельефа: карстовые воронки (выявлено больше 250 на территории), провалы, пещеры, гроты, кары. Воронки могут быть разными, но много крупных, диаметром до 150–200 м и глубиной до 10–20 м. Общее число и размеры всех полостей неизвестны.

Карст оказывает существенное влияние на рельеф, сток, подземные воды, почвенно-растительный покров © Фото предоставлено Светланой Литвинской

Строительство приведет к деградации карстовых ландшафтов. Пострадают подземные полости. Возможные взрывные волны при вертикальной планировке рельефа, вибрация при работе транспорта и различных механизмов могут разрушать натечные минеральные образования. Из-за тяжести техники обрушение угрожает и кровлям приповерхностно залегающих пещер. Засыпка или уничтожение воронок приведут к изменению микроклиматических характеристик, к нарушению хода фенологических ритмов, что повлияет и на растительность. Карстовые воронки — это большие углубления в рельефе, до 150 метров в диаметре. В них формируются специфические растительные сообщества. Здесь меньше света, больше влаги, свой ход температур, но некоторые виды растений приспосабливаются, замедляя или убыстряя фенологические ритмы. При уничтожении воронки полностью изменяется рельеф, уничтожаются сформировавшиеся карстовые сообщества. Третья угроза — нарушение функционирования природного комплекса реки Курджипс Верховья реки Курджипс, как и все Лагонакское нагорье, — это бассейн формирования чистых питьевых вод для целого региона. Курджипс берет свое начало в районе горного массива Лагонаки, является левым притоком реки Белой и впадает в нее в районе Майкопа. В бассейне реки Курджипс сформировалась взаимосвязанная система поверхностных и подземных потоков. Курджипс на отдельных участках течет двумя этажами. Подземный и поверхностный потоки есть и у реки Молочной. В последние годы здесь фиксируются катастрофические обвалы, оползни и сели. Строительные работы могут способствовать росту количества таких явлений. Как результат, обломочный материал со склонов может перегородить русло, что спровоцирует стихийные бедствия. Если здесь будут прокладывать трассы и дороги, выравнивать поверхность, засыпать или уничтожать карстовые воронки, это загрязнит поверхностные водоемы, почвы и снега, приведет к разрушению и загрязнению уникального питьевого бассейна. Поэтому вся деятельность на этой территории должна подчиняться главной задаче: сохранить гидрологический и гидрогеологический бассейн. Четвертая угроза — разрушение пещер В недрах рассматриваемой территории исследованы пещеры Бондаревская, Тюрина и Овечья. Все три расположены близко к поверхности, субгоризонтальны. Вход в Бондаревскую пещеру расположен над рекой Курджипс (1520 м над уровнем моря). Протяженность 1000 м, глубина 12 м, она практически доходит до русла одного из левых притоков Курджипса. Для нее характерны глыбовые завалы, сильная трещиноватость стен и потолков, нависающие «живые» камни. У пещеры два этажа. По дну нижнего этажа протекает подземная река. Пещера Овечья — популярная у туристов пещера на левобережье Курджипса, в 1 км от Азишского перевала. Заложена в поверхностных слоях, поэтому толщина ее кровли очень мала (у краев над входом — 1,2-2 м). У входа в пещеру имеются следы крупных обвалов. Горная порода рушилась здесь целыми пластами, отделяясь по трещинам. Обвалы отмечены во всех трех залах. Размеры крупных обломков породы достигают 2 м. Процессы обвалов и растворения продолжаются. Любое освоение территории здесь невозможно без изучения подземных полостей и выработки мер по сохранению карстовых ландшафтов. Пятая угроза — утрата биоразнообразия Рассматриваемая территория — единственный в России рефугиум колхидской флоры на северном макросклоне Западного Кавказа. Ученые называют эту местность «Колхидские ворота», так как известняковый массив расположен на стыке двух биогеографических провинций — Колхидской и Кавказской, на границе двух климатических зон — умеренной и субтропической средиземноморской. Этим обусловлено высокое видовое разнообразие и эндемизм его флоры и фауны, богатство и своеобразие биологических сообществ. Рефугиум — это место, которое поддерживает изолированную или реликтовую популяцию некогда более широко распространенного вида.



Эндемизм — распространение организмов в узко ограниченном географическом районе. Например, тимьян красивенький и красавка кавказская — эндемики Северного Кавказа, и нигде больше в мире эти виды не растут.

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Для лесных сообществ характерно развитие подлеска из третичнореликтовых вечнозеленых кустарников: рододендрона понтийского, падуба, лавровишни. Они образуют типы леса, характерные для Колхидской провинции южного макросклона Главного Кавказского хребта. На вершинной поверхности плато и на склонах под скалами произрастают буковые и буково-пихтовые леса. Местами встречаются чистые пихтовые сообщества скального типа. Это последний форпост пихтовых лесов. Полоса буковых лесов занимает высоты от 800 до 1200 м над уровнем моря на бурых горнолесных почвах. Высокогорный луговой тип ландшафтов представлен преимущественно красочными высокогорными субальпийскими лугами и криволесьями, стланниковыми кустарниками, альпийскими коврами и лугами. Их красотой и разнообразием можно наслаждаться в любое время года. Здесь достоверно известно произрастание 770 видов только сосудистых растений. Все виды зарегистрированы в авторской базе данных в материалах Кавказского государственного заповедника. Предположительно эта цифра может быть увеличена до 900 видов. Биологическое разнообразие растений и грибов: Таксон Количество Авторы Сосудистые растения 770(900) Литвинская С.А., Акатова Т.В., Акатова Ю.В. Мхи 150 Акатова Т.В. Лишайники 260 Криворотов С.Б Грибы 140 Криворотов С.Б.

Всего на территории Всемирного природного наследия [далее ВПН], отведенной под строительство курорта, отмечено 145 таксонов, занесенных в Красные книги, включая 60 видов сосудистых растений, 2 вида мхов, 6 видов грибов, 19 видов лишайников, 36 видов беспозвоночных животных, 3 представителя герпетофауны, 16 видов птиц и 3 вида млекопитающих. Из них в Красную книгу РФ занесено 34 вида (23% от общего числа зарегистрированных краснокнижных видов). Строительные работы, а в дальнейшем активно функционирующий всесезонный курорт станут постоянным источником шума, света и запахов, патогенных видов организмов. Это существенно повлияет на численность, распространение и поведение обитающих на Лагонакском нагорье животных, в том числе охраняемых. Будут нарушены местообитания редких и эндемичных видов млекопитающих: прометеевой полевки, редких рукокрылых, рыси. Негативному воздействию подвергнется и эндемичная фауна беспозвоночных. Факторы негативного воздействия на фауну: прямое уничтожение мест обитания,

изменение качества воды в водотоках,

влияние рекреационной деятельности и функционирования курорта. Эксплуатация горнолыжного комплекса и постоянное присутствие большого количества людей негативно скажется на популяциях многих видов птиц. Птицы могут гибнуть при столкновении с канатными дорогами и линиями электропередачи в тумане. Наземногнездящиеся птицы (кавказский улар, кавказский тетерев, рогатый жаворонок и др.) очень уязвимы к воздействию рекреации и пешеходного туризма. Птицы, чья численность критически низкая, могут полностью исчезнуть. Среди таких видов все птицы-некрофаги (черный гриф, белоголовый сип, стервятник, бородач), беркут, хрустан, пестрый каменный дрозд. Еще одно негативное последствие — проникновение на территорию всемирного природного наследия синантропных [живущих рядом с человеком — прим. Юга.ру] чужеродных растений и животных. Строительство уничтожит почвенный и растительный покров на значительной площади и фрагментирует оставшиеся ненарушенные участки. В районах с большим количеством осадков, каким является Лагонакское нагорье, это приводит к интенсивному развитию эрозии. Возникнут сели и оползни, еще больше разрушающие ландшафт. В конечном итоге на месте плотнодернинных растительных сообществ на склонах образуются подвижные осыпи, лишенные растительности.

Начало строительства горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии летом 2023 года. Масштаб понятен, если рассмотреть на фото крупнотоннажный самосвал © Фото предоставлено Светланой Литвинской

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Это противоречит целям и задачам особо охраняемой территории и недопустимо в границах объекта Всемирного природного наследия. Для сохранения уникальной природы Лагонакского нагорья необходимо восстановление на его территории полноценного заповедного режима, запрещающего любую деятельность, которая разрушает природную среду и приводит к истощению биологических ресурсов. С ноября 2011 года поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» разрешили строить капитальные объекты на территории так называемых биосферных полигонов. Сами полигоны стали формироваться после соответствующего закона 2016 года. 6 марта 2021 года глава Правительства РФ Михаил Мишустин присвоил статус «биосферного полигона» Фишт-Оштенскому горному массиву и плато Лагонаки. Правильно ли я понимаю, что биосферный полигон — это часть земли заповедника, выкроенная властями под строительство? Есть ли строго определенное понятие «биосферный полигон» в российском законодательстве? Юрий Ефремов: Биосферные полигоны — это понятия, выдуманные чиновниками, чтобы использовать выделенные земли под строительство каких-либо объектов (не обязательно рекреационных). Печальные примеры таких махинаций — Тебердинский заповедник (сейчас национальный парк) и загадочный комплекс на Лунной поляне горного массива Фишт, на территорию которого вход строго воспрещен. Справка. 16 августа 2021 года Мишустин подписал постановление Правительства РФ об изменении статуса Тебердинского государственного природного биосферного заповедника и превращении его в национальный парк. Это вызвало недовольство граждан Карачаево-Черкесии, считающих, что власть имущие губят природу в угоду крупным инвестиционным проектам — горнолыжным курортам и сопутствующей инфраструктуре.



Что касается Лунной поляны в Сочи, то по некоторым данным здесь был построен пусковой комплекс «Полигон научного центра «Биосфера». При этом были вырублены реликтовые деревья. Все, кто видел постройку, говорят, что она скорее похожа на загородную резиденцию. В строительном скандале, являющемся только «вершиной айсберга», замешана корпорация «Роснефть», а также их оппоненты по данному кейсу — подрядчик ООО «Имидж Строй».



Подробнее читайте здесь и здесь. Светлана Литвинская: Ранее в федеральном законе об ООПТ в статье, посвященной биосферным полигонам, говорилось: «к государственным природным биосферным заповедникам могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в том числе с дифференцированным режимом особой охраны и функционирования, создаваемые в целях проведения научных исследований, экологического мониторинга, а также внедрения методов рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологические ресурсы». Лоббисты строительства горнолыжных курортов в заповедниках добились того, что законом от 30.11.2011 № 365-ФЗ статья 10 дополнена пунктами 4 и 5: «4. На специально выделенных федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится государственный природный биосферный заповедник, участках биосферного полигона государственного природного биосферного заповедника для обеспечения предусмотренных положением об этом полигоне видов деятельности, развития познавательного туризма, физической культуры и спорта допускается размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации для каждого биосферного полигона государственного природного биосферного заповедника. 5. Земельные участки, необходимые для осуществления деятельности, указанной в пункте 4 настоящей статьи, могут предоставляться гражданам, юридическим лицам в аренду в соответствии с земельным законодательством». Что означает мягкий режим природопользования на территории «биосферного полигона»? Может ли строительство пройти в таком «мягком» и экологичном режиме, как обещают региональные и федеральные власти? Юрий Ефремов: Мягкий режим природопользования — это от лукавого. Широко известно, что обещание не вредить природе — пустая фраза. Мне пришлось много лет работать на изысканиях по строительству олимпийских объектов в Красной Поляне. Видел, какие вопиющие нарушения допускали строители, для которых не существует ограничений по рациональному природопользованию. Если дерево мешает строителям, его обязательно срубят. Или снивелируют склон, где растут реликтовые растения. Всем хорошо известна катастрофа с гибелью самшита на Северо-Западном Кавказе. Кто виноват в его гибели? Полагаю, что этот вопрос следовало бы задать правоохранительным органам. Печально, но на месте уникальных реликтовых лесов сейчас мы видим серые сухие деревья. Вот вам и мягкий режим природопользования. Светлана Литвинская: Строительство горнолыжной инфраструктуры, обустройство лыжных трасс и поддержание их в должном состоянии требуют зачистки склонов от растительности и выравнивания с применением грейдеров и бульдозеров, а использование строительной и трассовой техники сопряжено с прокладкой специальных дорог. Негативный опыт строительства горнолыжных курортов в Сочинском национальном парке, в том числе и НАО «Красная Поляна», которое будет строить курорт «Лагонаки», показывает, что совершенно наивно верить любым обещаниям. Строить будут так, как положено по общепринятым мировым стандартам. И главным при строительстве будут технический регламент и экономическая выгода, а не природоохранные аспекты.

Строительство горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии © Фото предоставлено Светланой Литвинской

Согласно мастер-плану курорта «Лагонаки», в долине верхнего течения реки Курджипс на территории ВПН предполагается прокладка 36 км горнолыжных трасс, 16,76 км канатных дорог и подъемников различного типа, строительство жилой и вспомогательной инфраструктуры, включая различные спортивные сооружения и площадки, кафе, рестораны, вертолетную площадку, автостоянки, объекты технического обеспечения, линейные объекты (дороги, водопроводные и канализационные трубопроводы, линии электропередачи, подземные теплосети, кабели) и многое другое. Даже по самым приблизительным расчетам в процессе строительства курорта «Лагонаки» около 20% растительного и почвенного покрова на заповедной территории будут практически уничтожены. Я читал, что представители ЮНЕСКО и сообщества экологов долго препятствовали принятию вышеозначенных законов и распоряжений. В 2019 году правительство РФ пообещало, что никакого строительства на территории Лагонакского нагорья не будет. Можно ли сказать (как написано в петиции), что российские чиновники обманули ЮНЕСКО и другие природоохранные организации? Или все давно знали, что так или иначе возникнет правовая база и строительство будет начато? Юрий Ефремов: Уверен, чиновники Адыгеи и заповедника обманули представителей ЮНЕСКО. Согласен, что возможно создание ложной правовой базы, которая позволит начать строительство в любом запретном месте. Светлана Литвинская: С 1999 года Кавказский заповедник, включая всю высокогорную часть Лагонакского нагорья, был объявлен территорией ВПН ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Выдержка из текста конвенции Всемирного наследия иллюстрирует, какое общемировое значение имеют территории, вошедшие в список: «Культурное и природное наследие относятся к бесценному и невосполнимому достоянию не только каждого народа мира, но и всего человечества в целом. Утрата любой его части вследствие разрушения или исчезновения уменьшает наследие всех народов мира. В силу присущих им исключительных достоинств, некоторые объекты этого наследия могут быть отнесены к разряду выдающегося мирового достояния, и в качестве таковых заслуживают особой защиты от все возрастающей угрозы их существованию». С 2008 года Комитет всемирного наследия рекомендовал останавливать все виды деятельности, негативно влияющие на ценность и целостность объекта. В 2019 году в отчете, направленном в ЮНЕСКО, российские представители заявляли, что планов по строительству инфраструктуры на плато Лагонаки и развитию территории в рекреационных, туристических и спортивных целях нет. Тем не менее, от проектов освоения этой территории не отказались, и это неоднократно озвучивало руководство Адыгеи. При этом решение 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в 2023 году, указывает на недопустимость строительства крупномасштабной туристической инфраструктуры на плато Лагонаки. Подчеркивается, что плато целиком входит в границы объекта (в 2021 году российские власти пытались доказать, что северо-восточный склон горы Абадзеш, где планируется построить горнолыжный курорт, был включен в объект «Западный Кавказ» якобы по ошибке). В решении указано, что если государство-участник не выполнит просьбы и рекомендации, то «Западный Кавказ» могут включить в объекты, находящиеся под угрозой. Это понизит статус России на международном уровне. Заведующий кафедрой экологии Майкопского госуниверситета Юрий Сухоруких заявил, что территория Лагонакского нагорья не представляет никакой природоохранной ценности, поскольку генофонд ценных видов растений на ней давно уничтожен выпасом скота. Согласны ли вы с его мнением? Юрий Ефремов: Я не согласен с высказыванием Сухоруких. Возможно, его заявление сделано в угоду власть имущих. Светлана Литвинская: Говорить об отсутствии природоохранной ценности территории Лагонакского нагорья — это преступление перед природой и людьми. Совершенно не согласна с тем, что генофонд редких видов уничтожен выпасом скота. Выпас домашних животных на горных лугах — скорее дань традиции. С другой стороны, крупные травоядные животные нужны для поддержания видового разнообразия высокогорных лугов, так как способствуют сохранению популяций видов-ценофобов. Наиболее подходящим животным, способным заменить домашних копытных и занять эту экологическую нишу, по-видимому, мог бы стать зубр. В последние годы следы зубров находят в левобережье реки Белой на пути к Лагонакскому нагорью. Возможно, скоро зубры вернутся в места своего прошлого обитания, конечно, при условии отсутствия антропогенного пресса. В этом случае выпас домашнего скота на высокогорных лугах Лагонакского нагорья необходимо будет полностью прекратить. Ценоз — это система, связывающая определенные виды питающих друг друга бактерий, растений и животных.



Ценофобы — виды, которые могут существовать лишь поодиночке, в зазорах между ценозами. Например, подорожник растет только на опушке леса или на обочине дороги — в лесной чаще или посреди луга его не встретишь.

Вид на плато Лагонаки со стороны Яворовой поляны © Фото пользователя Dack9 сайта wikipedia.org, CC BY 4.0

Важно понимать, что сейчас по уровню биоразнообразия, концентрации редких и эндемичных видов, занесенных в Красные книги РФ, Адыгеи и/или Краснодарского края и являющихся объектами международных соглашений и конвенций, Лагонакское нагорье занимает лидирующие позиции в Кавказском заповеднике и, согласно природоохранному зонированию, входит в число наиболее ценных его районов. Заявление Сухоруких вызывает недоумение. Как ученый, изучающий рациональное ведение лесного хозяйства, он должен быть хорошо информирован о значимости флористической и ценотической составляющих экосистемы Лагонакского нагорья, существенным компонентом которой являются и лесные ресурсы. Можно привести большое количество видов, которые произрастают только здесь и больше нигде в мире вы их не встретите. Это Красная книга под открытым небом. И как можно этого не видеть и уничтожить! Обследование территории в 2023 году показало, что на хребтах северо-восточного склона горы Абадзеш, отведенных под горнолыжные трассы и канатные дороги, на всей высоте высокая концентрация краснокнижных растений. В лесу и на полянах в зоне строительства верхней деревни также отмечено большое число местообитаний охраняемых видов.

Концентрация охраняемых видов растений в ряде мест прокладки лыжных трасс, канатных дорог и в зоне застройки Верхней деревни © Данные 2023 года, материал Татьяны Акатовой

Лагонакское нагорье — это гордость двух субъектов РФ. Но власти Краснодарского края решили сохранить эту ценную территорию и создать «Мезмайский природный парк», не подвергать рубке закарствованное плато Утюг, сохранить долину реки Курджипс. Каково современное состояние растительности на территории планируемого курорта? Ученые Кавказского биосферного заповедника, Адыгейского технологического университета (Майкоп) проводили мониторинг восстановительных процессов растительного покрова в бассейне реки Курджипс и установили, что современное состояние высокогорных лугов Лагонакского нагорья не вызывает опасений после того, как скот здесь стали пасти значительно меньше. Сотрудница Московского педагогического университета кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Института биологии и химии Наталия Куранова в начале 2000-х годов провела масштабную инвентаризацию флоры Лагонакского нагорья и пришла к выводу, что за период с 1951-го по 1992 год, когда эту территория изъяли из состава заповедника, не был утрачен ни один эндемичный вид растений. По данным научных сотрудников Кавказского заповедника, многие редкие эндемичные виды продолжают фиксироваться в тех же самых местах, где они были обнаружены в 1920–1930-е годы. За последние 30 лет нахождения в составе заповедника состояние субальпийских лугов существенно улучшилось. Лагонаки — место, знаковое для нескольких поколений советских и российских туристов, здесь проходят пешие туристические маршруты, проложенные так, чтобы не вредить природе заповедника. На плато ежегодно проходят практику студенты-биологи разных вузов. Расскажите, пожалуйста, об этой культуре. Имеем ли мы шанс потерять ее? Какой была действительная антропогенная нагрузка на эти территории до начала подготовки к строительству? Юрий Ефремов: Туристскую деятельность всегда строго контролировала администрация заповедника. Антропогенную нагрузку на заповедные территории Лагонакского нагорья никто не считал. Видимо, такая нагрузка возрастает с каждым годом, поскольку растет число туристов. Но, по моему убеждению, она не достигла своего максимума. При строительстве же возможна утрата сложившегося положительного баланса. Светлана Литвинская: С точки зрения пешеходного туризма территория в истоках реки Курджипс длительное время не пользовалась особенной популярностью у туристов, так как основные маршруты проходили по подножиям горы Оштен и вели на Фишт-приют. В последнее время туристический поток в Адыгею, в том числе и в Кавказский заповедник, существенно вырос. За 2023 год территорию Лагонакского нагорья посетило около 42 тыс. человек. Из них примерно 1,4% — зимой, 10% посетителей — участники 2–3-х дневных походов, которые проходят эту территорию по маршрутной тропе, остальные (примерно 37 тыс. человек) — это участники однодневных экскурсий. В целом, средняя годовая нагрузка составила примерно 116 человек в день. Сейчас для посещения отведена лишь крайняя восточная часть рассматриваемой территории. Там находятся смотровые площадки и проложено несколько маршрутов в пределах специально отведенных участков. Остальная часть Лагонакского нагорья в верховьях Курджипс закрыта для туристов.

Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру