В парке «Краснодар» установили зеркальные кадки с магнолиями, оливами и камелиями
В парке «Краснодар» начали установку отделанных зеркалами кадок с магнолиями, камелиями и оливами
Директор компании «Совершенные окна из Бельгии» (компании, которая выполняет работы в парке «Краснодар») Михаил Долгополов рассказал порталу Юга.ру, как еще украсят парк.
«В парк привезли в кадках 10 олив и 28 камелий и магнолий. Сегодня одна из камелий расцвела на глазах. Кадки с деревьями решили закрыть зеркальными ударопрочными панелями. Растения расставлены таким образом, что в зеркалах можно поймать до десяти отражений одновременно. Работы планируют завершить 21 марта», — сказал Долгополов.
Он добавил, что компания занимается и оформлением «Бутика ФК "Краснодар"».
«В нем будут витрины из японского просветленного выбеленного стекла. Они большие, поскольку высота потолков в бутике будет до 4 метров», — пояснил директор компании.
Также у входа в парк сделают кофейню.
«В ней будут витрины из стекол размером 6 на 3 метра. Трапециевидные светоотражающие экраны. Внутри кафе рядом со стеклянной стеной будет барная стойка», — отметил Долгополов.
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Парк «Краснодар» около одноименного стадиона заработал осенью 2017 года. Его площадь — более 20 гектаров, есть амфитеатр, прогулочные зоны и зоны отдыха, фонтан, игровые, детские и спортивные площадки. Недавно там открылись кафе и бургерная — первые заведения основателя сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.
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