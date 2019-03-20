В парке «Краснодар» начали установку отделанных зеркалами кадок с магнолиями, камелиями и оливами

«В парк привезли в кадках 10 олив и 28 камелий и магнолий. Сегодня одна из камелий расцвела на глазах. Кадки с деревьями решили закрыть зеркальными ударопрочными панелями. Растения расставлены таким образом, что в зеркалах можно поймать до десяти отражений одновременно. Работы планируют завершить 21 марта», — сказал Долгополов.

Директор компании «Совершенные окна из Бельгии» (компании, которая выполняет работы в парке «Краснодар») Михаил Долгополов рассказал порталу Юга.ру, как еще украсят парк.

Он добавил, что компания занимается и оформлением «Бутика ФК "Краснодар"».

«В нем будут витрины из японского просветленного выбеленного стекла. Они большие, поскольку высота потолков в бутике будет до 4 метров», — пояснил директор компании.

Также у входа в парк сделают кофейню.

«В ней будут витрины из стекол размером 6 на 3 метра. Трапециевидные светоотражающие экраны. Внутри кафе рядом со стеклянной стеной будет барная стойка», — отметил Долгополов.