В Сочи ограничили парашюты и дроны для лиц из списка ограничений

Документ внес изменения в регламент выдачи разрешений на авиационные работы, прыжки с парашютом, демонстрационные полеты воздушных судов и полеты беспилотников. В него добавили новое основание для отказа в приеме заявления: теперь оформить разрешение не смогут граждане из перечня лиц, к которым применяются временные ограничительные меры.

23 ноября власти Сочи запретили выдавать разрешения на прыжки с парашютом и другие авиационные работы лицам, включенным в список иноагентов. Соответствующее постановление подписал глава курорта Андрей Прошунин.

Согласно ФЗ № 284-ФЗ от 4 августа, в этот список включают находящихся за пределами России граждан, которые уклоняются от исполнения назначенного уголовного или административного наказания.

Ограничение в Сочи касается подачи документов в электронном виде через «Госуслуги». Если в системе есть информация о том, что заявитель включен в список, его запрос не примут.

Отказ применяется к физическим лицам, юрлица эти ограничения не затрагивают. Постановление вступило в силу 24 ноября.