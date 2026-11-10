Краснодарских депутатов отправили обходить жителей и выявлять протестные настроения

В документе говорится, что цель обходов — выявлять протестные настроения на раннем этапе и устранять причины их возникновения. Кроме того, депутатам поручили пресекать распространение недостоверной информации, которая может расшатать общественно-политическую обстановку. Если такие факты выявят, нужно будет проводить профилактические мероприятия.

9 ноября администрация Краснодара поручила местным депутатам вместе со своими помощниками, активом, ТОСами и территориальными центрами по работе с общественными объединениями обойти жителей своих округов. Документ опубликовал депутат Александр Сафронов.

Отчитаться о проделанной работе депутаты должны до 15 декабря перед комитетом городской Думы Краснодара по связям с общественными организациями.

Сафронов заявил, что давно выявил протестные настроения в Юбилейном микрорайоне. Люди выступают против строительства храма в зеленой зоне и открыто говорят о своей позиции.

«Теперь дело за профилактикой. Надо принимать срочные меры. Например, можно прислушаться к людям и не застраивать набережную в Юбилейном, где жители выступают против строительства. Для уменьшения протестных настроений нужно отказаться от планов застройки набережной и сохранить ее как доступное для всех пространство», — написал Сафронов.