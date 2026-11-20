20 ноября «Известия» сообщили, что россиянам готовят рост цен на связь и интернет. В издании изучили проект новой стратегии развития связи до 2035 года.

В документе значатся два варианта развития событий — базовый и целевой. По обоим тарифы будут расти, но во втором случае подорожание будет ощутимее.

В Минцифры объясняют это тем, что сети не выдерживают нагрузки.

«В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли», — говорится в документе.