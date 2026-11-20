Интернет и мобильная связь в России могут подорожать уже в 2027 году
Тарифы на связь вырастут из-за перегрузки сетей
20 ноября «Известия» сообщили, что россиянам готовят рост цен на связь и интернет. В издании изучили проект новой стратегии развития связи до 2035 года.
В документе значатся два варианта развития событий — базовый и целевой. По обоим тарифы будут расти, но во втором случае подорожание будет ощутимее.
В Минцифры объясняют это тем, что сети не выдерживают нагрузки.
«В течение более чем 10 лет усиливается дисбаланс между экспоненциально растущей нагрузкой на телекоммуникационную инфраструктуру (интернет-трафиком) и стагнирующими или даже падающими экономическими показателями отрасли», — говорится в документе.
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С 2021 по 2025 год трафик в России прибавлял в среднем 21,6% в год, а доходы операторов — только 8%. При этом в ведомстве уточнили, что цифры в проекте еще не значат, что абонентам сразу поднимут цены на связь. Операторы должны будут объяснить рост тарифов тратами на развитие и модернизацию сетей, а проверять эти данные будет ФАС.
Эксперты не исключают, что связь подорожает уже в 2027 году. Генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков считает, что тариф на уровне 2,3–2,5 тыс. рублей в месяц — нижняя граница для нормальной работы отрасли.
Как писали Юга.ру, в мае Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах.