Слушатели вместе со спикером изучат придворные меню, семейные воспоминания, дневниковые записи и художественные произведения, которые сопровождали царскую семью. Также собравшиеся поговорят о символике императорского застолья, культуре повседневности и литературной мифологизации.

Романовы — боярский род, который стал царским в 1613 году, когда Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича. В 1721 году династия стала императорской.

Последним правителем был Николай II. Он взошел на престол в 1894 году и отрекся от него в 1917-м после Февральской революции. В 2000 году Русская православная церковь причислила семью Николая II к лику святых.

Лекция пройдет в баре «Детектив, где вы?». Подробности можно уточнить у организаторов.