В Краснодаре состоится «Последний ужин Романовых»
В Краснодаре филолог восстановит гастрономический и литературный мир последних Романовых (18+)
Проект «Литцентр» анонсировал на 29 ноября лекцию «Последний ужин Романовых». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.
Слушатели вместе со спикером изучат придворные меню, семейные воспоминания, дневниковые записи и художественные произведения, которые сопровождали царскую семью. Также собравшиеся поговорят о символике императорского застолья, культуре повседневности и литературной мифологизации.
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Романовы — боярский род, который стал царским в 1613 году, когда Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича. В 1721 году династия стала императорской.
Последним правителем был Николай II. Он взошел на престол в 1894 году и отрекся от него в 1917-м после Февральской революции. В 2000 году Русская православная церковь причислила семью Николая II к лику святых.
Лекция пройдет в баре «Детектив, где вы?». Подробности можно уточнить у организаторов.
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