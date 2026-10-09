Сгоревший у берегов Сочи танкер отбуксировали после пожара

Сейчас специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние танкера. Куда именно отбуксировали судно — не уточняется.

9 октября Министерство транспорта сообщило , что судно Aframax Rio отбуксировали в безопасное место. Вокруг него установили боновые заграждения, а также сформировали необходимый резерв сорбента.

Напомним, вечером 6 октября танкер Aframax Rio под флагом Либерии, следовавший из Новороссийска с грузом нефти, атаковали безэкипажные катера вблизи Сочи. На борту находились 23 члена экипажа — все граждане Индии. Людей удалось эвакуировать, никто не пострадал, от госпитализации моряки отказались.

После атаки на судне возник пожар, и в акватории началось открытое горение нефти. Очевидцы из Сочи видели ярко-оранжевое пламя на воде и густой столб черного дыма, поднимавшийся в небо.

Спасатели некоторое время не могли приблизиться к танкеру из-за интенсивного горения — работы начали только после того, как пламя стало менее сильным. К утру 7 октября открытое горение ликвидировали.

Власти Сириуса и Сочи временно закрыли пляжи и набережные. Их открыли 8 октября, после того как Росприроднадзор не обнаружил загрязнения нефтепродуктами.

По оценке эколога Георгия Каваносяна, на борту судна Aframax Rio находится 90–100 тыс. тонн нефти. Это в десять раз больше объема мазута, который перевозили потерпевшие в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть» (9 тыс. тонн).