Росприроднадзор не нашел загрязнений после пожара на танкере у берегов Сочи
В Сочи не нашли превышений загрязнения воздуха после атаки на танкер
7 октября мэрия Сочи сообщила, что специализированный центр мониторинга окружающей среды следит за качеством воздуха на курорте. Специалисты оценили уровень загрязнения по восьми показателям.
По данны ученых, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций веществ не зафиксировано. Специалисты продолжают наблюдение.
Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе:
Росприроднадзор тоже ведет мониторинг береговой полосы и акватории Черного моря после пожара на нефтяном танкере Arfamax Rio. На данный момент фактов загрязнения не зафиксировано.
Инцидент произошел вечером 6 октября. Танкер под флагом Либерии, перевозивший сырую нефть из Новороссийска, подвергся атаке безэкипажных катеров вблизи Сочи. На борту находились 23 члена экипажа — все граждане Индии. Их удалось эвакуировать, по предварительным данным, никто не пострадал.
По свидетельствам очевидцев, сначала прогремел взрыв, затем на воде появилась полоса огня, а в небо поднялась густая стена черного дыма. Открытое горение нефти на поверхности воды было видно даже из окон домов в Центральном районе Сочи.
В целях безопасности власти Сочи и Сириуса закрыли пляжи и набережные.
7 октября Минтранс сообщил, что открытое горение на судне Arfamax Rio удалось потушить. Загрязнения акватории нефтью не зафиксировали.
Как писали Юга.ру, Таганрогский залив оказался загрязненнее Суэцкого канала и Персидского залива.