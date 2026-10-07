Росприроднадзор не нашел загрязнений после пожара на танкере у берегов Сочи

В Сочи не нашли превышений загрязнения воздуха после атаки на танкер

По данны ученых, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций веществ не зафиксировано. Специалисты продолжают наблюдение.

7 октября мэрия Сочи сообщила , что специализированный центр мониторинга окружающей среды следит за качеством воздуха на курорте. Специалисты оценили уровень загрязнения по восьми показателям.

Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе:

Росприроднадзор тоже ведет мониторинг береговой полосы и акватории Черного моря после пожара на нефтяном танкере Arfamax Rio. На данный момент фактов загрязнения не зафиксировано.

Инцидент произошел вечером 6 октября. Танкер под флагом Либерии, перевозивший сырую нефть из Новороссийска, подвергся атаке безэкипажных катеров вблизи Сочи. На борту находились 23 члена экипажа — все граждане Индии. Их удалось эвакуировать, по предварительным данным, никто не пострадал.

По свидетельствам очевидцев, сначала прогремел взрыв, затем на воде появилась полоса огня, а в небо поднялась густая стена черного дыма. Открытое горение нефти на поверхности воды было видно даже из окон домов в Центральном районе Сочи.

В целях безопасности власти Сочи и Сириуса закрыли пляжи и набережные.

7 октября Минтранс сообщил, что открытое горение на судне Arfamax Rio удалось потушить. Загрязнения акватории нефтью не зафиксировали.