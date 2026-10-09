В Яблоновском взрыв газа разрушил частный дом, есть погибший

Спасатели разбирают завалы после взрыва газа в поселке Яблоновском. Погиб мужчина, еще одна женщина пострадала

9 октября пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее сообщила, что в поселке Яблоновском Тахтамукайского района произошел взрыв бытового газа. Пожара не случилось. От взрыва строительные конструкции обрушились полностью. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу.

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На месте работают экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 27 человек и 9 единиц техники. В Краснодаре жители центра, ЮМР, Чемерушек, Музыкального и других районов утром 9 октября услышали громкий звук. В ЕДДС сообщили, что информации о разрушениях не было. Не исключено, что краснодарцы слышали мощный взрыв газа в Яблоновском.