В Сочи из-за горящего танкера закрыли пляжи. Что с водой и воздухом?

Жителей Сочи попросили не ходить на пляжи, пока обстановка не стабилизируется

Власти огранили доступ к набережным и пляжам. Жителей и гостей курорта попросили не нарушать запрет и дождаться официального решения об их открытии.

6 октября мэр Сочи Андрей Прошунин провел заседание оперативного штаба. В нем участвовали силовики, сотрудники МЧС, Росгидрометцентра и Роспотребнадзора.

Предыстория. Вечером 6 октября у берегов Сочи зарелся танкер Arfamax Rio под флагом Либерии. Пламя полностью охватило судно. Дым от горящего танкера затянул небо над центром курорта. Экипаж спасли .

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, что концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории не представляют угрозы для здоровья. За несколько часов до этого он попросил жителей не выходить на улицу и не открывать окна.

По данным паблика «Любимый Сочи», горящий нефтяной танкер Arfamax Rio унесло течением. Сейчас он дрейфует напротив Лазаревского района.