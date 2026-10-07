В Сочи из-за горящего танкера закрыли пляжи. Что с водой и воздухом?
Жителей Сочи попросили не ходить на пляжи, пока обстановка не стабилизируется
Предыстория. Вечером 6 октября у берегов Сочи зарелся танкер Arfamax Rio под флагом Либерии. Пламя полностью охватило судно. Дым от горящего танкера затянул небо над центром курорта. Экипаж спасли.
6 октября мэр Сочи Андрей Прошунин провел заседание оперативного штаба. В нем участвовали силовики, сотрудники МЧС, Росгидрометцентра и Роспотребнадзора.
Власти огранили доступ к набережным и пляжам. Жителей и гостей курорта попросили не нарушать запрет и дождаться официального решения об их открытии.
Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе:
Глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, что концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории не представляют угрозы для здоровья. За несколько часов до этого он попросил жителей не выходить на улицу и не открывать окна.
По данным паблика «Любимый Сочи», горящий нефтяной танкер Arfamax Rio унесло течением. Сейчас он дрейфует напротив Лазаревского района.
Как писали Юга.ру, в конце августа новые утечки мазута зафиксировали из затонувших в Керченском проливе танкеров.