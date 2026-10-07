В Сочи из-за горящего танкера закрыли пляжи. Что с водой и воздухом?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Любимый Сочи»

Жителей Сочи попросили не ходить на пляжи, пока обстановка не стабилизируется

Предыстория. Вечером 6 октября у берегов Сочи зарелся танкер Arfamax Rio под флагом Либерии. Пламя полностью охватило судно. Дым от горящего танкера затянул небо над центром курорта. Экипаж спасли.

6 октября мэр Сочи Андрей Прошунин провел заседание оперативного штаба. В нем участвовали силовики, сотрудники МЧС, Росгидрометцентра и Роспотребнадзора.

Власти огранили доступ к набережным и пляжам. Жителей и гостей курорта попросили не нарушать запрет и дождаться официального решения об их открытии.

Спутники больше месяца фиксируют загрязнение в Керченском проливе:

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин заявил, что концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории не представляют угрозы для здоровья. За несколько часов до этого он попросил жителей не выходить на улицу и не открывать окна.

По данным паблика «Любимый Сочи», горящий нефтяной танкер Arfamax Rio унесло течением. Сейчас он дрейфует напротив Лазаревского района.

Как писали Юга.ру, в конце августа новые утечки мазута зафиксировали из затонувших в Керченском проливе танкеров.

Пляжи Пожары Происшествия Сириус Сочи Судоходство Черное море Экология

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В Сочи из-за горящего танкера закрыли пляжи. Что с водой и воздухом?
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