«Сразу подумала, что беспилотники»: жителей Краснодара разбудил звук взрыва
Громкий звук, который разбудил жителей Краснодара, оказался взрывом бытового газа в поселке Яблоновском
Утром 9 октября жители сразу нескольких районов Краснодара — центра, ЮМР, Черемушек, Музыкального микрорайона и других — сообщили в соцсетях, что их разбудил громкий звук, похожий на взрыв. Горожане начали делиться информацией и спрашивать о произошедшем в местных чатах.
«Проснулась около шести утра от звука, похожего на взрыв. Сразу подумала, что беспилотники, и стала ждать, когда завоют сирены, но было тихо. Стало страшно, схватила телефон и начала искать информацию об атаке, но никаких предупреждений не было. Живу в районе Московской и Зиповской, звук был очень хорошо слышен», — рассказала одна из жительниц Юга.ру.
В ЕДДС ответили, что заявок о разрушениях или происшествиях в самом городе не поступало.
Вероятно, жителям краевого центра был слышен взрыв бытового газа, который произошел в частном доме в поселке Яблоновском. Из-за этого строение полностью разрушилось. Во время разбора завалов спасатели нашли тело погибшего мужчины. Также пострадала женщина — ее госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы.
Как писали Юга.ру, краснодарцы пожаловались на запоздалое предупреждение об атаке БПЛА.