«Сразу подумала, что беспилотники»: жителей Краснодара разбудил звук взрыва

Утром 9 октября жители сразу нескольких районов Краснодара — центра, ЮМР, Черемушек, Музыкального микрорайона и других — сообщили в соцсетях, что их разбудил громкий звук, похожий на взрыв. Горожане начали делиться информацией и спрашивать о произошедшем в местных чатах.



«Проснулась около шести утра от звука, похожего на взрыв. Сразу подумала, что беспилотники, и стала ждать, когда завоют сирены, но было тихо. Стало страшно, схватила телефон и начала искать информацию об атаке, но никаких предупреждений не было. Живу в районе Московской и Зиповской, звук был очень хорошо слышен», — рассказала одна из жительниц Юга.ру.