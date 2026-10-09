В Нальчике закрыли ботанический сад из-за угрозы встречи с медведицей 

Кабардино-Балкария

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  • © Скриншот фото из канала Минприроды КБР в «Максе»
    © Скриншот фото из канала Минприроды КБР в «Максе»

Ботанический сад в Нальчике с 7 октября временно закрыт для посетителей из соображений безопасности

8 октября пресс-служба Минприроды Кабардино-Балкарии сообщила, что посещение ботанического сада в Нальчике временно ограничено — на территории ходит медведица с медвежонком. 

На заборе ботанического сада разместили объявление о закрытии еще 7 октября. Администрация парка написала, что вход ограничен в целях безопасности. 

Также в Минприроды Кабардино-Балкарии обсудили вопрос о выведении кавказского бурого медведя из списка краснокнижных животных. Из-за роста популяции зверя и необходимости обезопасить жителей, в республике создали группу из охотников, сотрудников МВД и инспекторов. Специалисты будут следить за появлением медведей вблизи населенных пунктов и не допускать нападений животных на людей. 

Медведи заходят в отели и бродят у подъездов:

В Минприроды жителям рекомендовали быть осторожнее при посещении лесов и охотничьих угодий, соблюдать правила безопасности и не провоцировать появление медведей вблизи поселений. 

Как писали Юга.ру, в октябре первый в России госпиталь для китообразных открылся в Анапе.

Животные Министерство природных ресурсов и экологии РФ Нальчик Парки Экология

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В Нальчике закрыли ботанический сад из-за угрозы встречи с медведицей 
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