Повреждены дома и подстанция. Как Ростов-на-Дону пережил ночную атаку беспилотников

Ростовская область

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону поврежден трансформатор, несколько районов остались без света. Также пострадали частные дома

17 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников. Пострадавших и погибших нет. 

Была повреждена трансформаторная подстанция — электричества нет в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города. 

По словам Слюсаря, обломки беспилотника обнаружили в разных частях Ростова, в том числе на дороге и территориях частных домов. Повреждены окна и кровля в шести домах, а также хозяйственные постройки. На одном из объектов возникло возгорание, которое быстро потушили. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. 

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В комментариях под публикацией Слюсаря местные жители сообщили, что в ночь на 17 сентября в городе не работала сирена и многие не знали об опасности: 

«Где сирены? Почему просыпаемся, когда мимо окон летит? Губернатор за 2 года в области ничего не сделал для безопасности людей, только себя пиарит». 

«Это была страшная ночь. И когда весь город в страхе прятался по подвалам и ваннам с часу до пяти утра, нам не давали никакой информации, и это еще больше разочаровывает». 

Всего за ночь над Ростовской областью и Ростовом было уничтожено более 50 беспилотников. 

Как писали Юга.ру, 15 сентября жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА.

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