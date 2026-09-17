Повреждены дома и подстанция. Как Ростов-на-Дону пережил ночную атаку беспилотников
После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону поврежден трансформатор, несколько районов остались без света. Также пострадали частные дома
17 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников. Пострадавших и погибших нет.
Была повреждена трансформаторная подстанция — электричества нет в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города.
По словам Слюсаря, обломки беспилотника обнаружили в разных частях Ростова, в том числе на дороге и территориях частных домов. Повреждены окна и кровля в шести домах, а также хозяйственные постройки. На одном из объектов возникло возгорание, которое быстро потушили. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
В комментариях под публикацией Слюсаря местные жители сообщили, что в ночь на 17 сентября в городе не работала сирена и многие не знали об опасности:
«Где сирены? Почему просыпаемся, когда мимо окон летит? Губернатор за 2 года в области ничего не сделал для безопасности людей, только себя пиарит».
«Это была страшная ночь. И когда весь город в страхе прятался по подвалам и ваннам с часу до пяти утра, нам не давали никакой информации, и это еще больше разочаровывает».
Всего за ночь над Ростовской областью и Ростовом было уничтожено более 50 беспилотников.
Как писали Юга.ру, 15 сентября жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА.