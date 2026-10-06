На блокировки интернета на три года власти заложили около 60 млрд рублей — вдвое больше, чем планировали

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Власти РФ потратят 60 млрд рублей на суверенный интернет

30 сентября в электронной базе Госдумы появилось приложении к проекту бюджета. Согласно опубликованным данным, на систему, которая фильтрует и блокирует интернет-ресурсы, за следующие три года собираются потратить порядка 60 млрд рублей. Раньше речь шла о гораздо более скромной сумме — 32 млрд рублей.

Получателем средств должен стать Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору. 19,87 млрд рублей выделят в 2027 году, 19,84 — в 2028-м и 19,87 — в 2029-м.

«Вышло неэффективно»:

Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что бюджет вырос из-за подорожания оборудования. Главная статья расходов — чипы, без которых не работают технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти устройства стоят на сетях каждого оператора связи — таково требование закона «о суверенном Рунете», вступившего в силу в ноябре 2019 года. Именно ТСПУ отвечают за блокировку и замедление ресурсов, а также за борьбу с инструментами обхода ограничений.

Напомним, в начале октября власти снова заговорили о введении платы за использование VPN. Эксперты считают, что сейчас у операторов нет технического решения, позволяющего реализовать эту задумку.

Как писали Юга.ру, в России расходы на борьбу с онкологией урежут в 37 раз. Лечение хотят переложить на ОМС.

Деньги Интернет Роскомнадзор Технологии

Новости

В Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА. Ранее власти боялись паники 
В Краснодарском крае транспортный налог поднимут до предельного максимума
80 кошек и собак нашли хозяев на фестивале WOOF в Краснодаре 
На блокировки интернета на три года власти заложили около 60 млрд рублей — вдвое больше, чем планировали
«Деревья фараонов»: в Геленджике открыли новую кедровую аллею
Пять тонн продуктов для школьного питания похитили в Краснодаре — подозреваемого задержали

Лента новостей

Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма
Вчера, 17:27
Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма
Чем запомнится Евгений Наумов, досрочно покинувший пост мэра Краснодара
Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов РФ по дефициту школьных учителей
Вчера, 11:35
Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов РФ по дефициту школьных учителей
Финансист из мэрии
Вчера, 18:20
Финансист из мэрии
Кто такой Дмитрий Васильев, временно возглавивший Краснодар

Реклама на сайте