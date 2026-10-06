На блокировки интернета на три года власти заложили около 60 млрд рублей — вдвое больше, чем планировали

30 сентября в электронной базе Госдумы появилось приложении к проекту бюджета. Согласно опубликованным данным, на систему, которая фильтрует и блокирует интернет-ресурсы, за следующие три года собираются потратить порядка 60 млрд рублей. Раньше речь шла о гораздо более скромной сумме — 32 млрд рублей.

Получателем средств должен стать Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору. 19,87 млрд рублей выделят в 2027 году, 19,84 — в 2028-м и 19,87 — в 2029-м.