На блокировки интернета на три года власти заложили около 60 млрд рублей — вдвое больше, чем планировали
Власти РФ потратят 60 млрд рублей на суверенный интернет
30 сентября в электронной базе Госдумы появилось приложении к проекту бюджета. Согласно опубликованным данным, на систему, которая фильтрует и блокирует интернет-ресурсы, за следующие три года собираются потратить порядка 60 млрд рублей. Раньше речь шла о гораздо более скромной сумме — 32 млрд рублей.
Получателем средств должен стать Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору. 19,87 млрд рублей выделят в 2027 году, 19,84 — в 2028-м и 19,87 — в 2029-м.
«Вышло неэффективно»:
Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что бюджет вырос из-за подорожания оборудования. Главная статья расходов — чипы, без которых не работают технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти устройства стоят на сетях каждого оператора связи — таково требование закона «о суверенном Рунете», вступившего в силу в ноябре 2019 года. Именно ТСПУ отвечают за блокировку и замедление ресурсов, а также за борьбу с инструментами обхода ограничений.
Напомним, в начале октября власти снова заговорили о введении платы за использование VPN. Эксперты считают, что сейчас у операторов нет технического решения, позволяющего реализовать эту задумку.
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