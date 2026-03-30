«Cпишь и не знаешь — проснешься или нет». Краснодарцы снова пожаловались на отсутствие сирен во время атаки БПЛА

Жители Краснодара сообщили, что во время атаки беспилотников сирены не сработали. Ранее власти обещали включать системы оповещения

Предыстория: В ночь с 29 по 30 марта Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили несколько квартир в жилом доме в Прикубанском округе. Также в результате атаки пострадали три жителя, двое из них — дети.

30 марта краснодарцы сообщили в соцсетях, что не услышали сирен во время атаки БПЛА. По словам горожан, системы оповещения не включали и в Прикубанском округе, где пострадали квартиры и жители.



Собрали комментарии пользователей: «Спасибо нашим главарям, что сирены не работают».

«Не было сирен. Вот так спишь и не знаешь — проснешься или нет».

«Не все читают новости. Или уже спят. К примеру, у меня панорамные окна. И кровать стоит у этих окон. При включении сирен люди могут проснуться и уйти в более безопасную зону в квартире».

«Но сирены мы включать не будем. Видимо, их через телеграм взломали, и поэтому не работали они».

«Считаю, что всем пострадавшим нужно подать в суд на администрацию за отсутствие оповещений об опасности. Просто счастье, что никто не погиб, все могло быть намного хуже».

Напомним, что после гибели девушки 18 марта мэр Краснодара пообещал включать системы оповещения при атаках беспилотников. Однако во время реальных угроз сирены еще ни разу не звучали. Последний раз сигналы тревоги краснодарцы слышали 4 марта, но это была плановая проверка системы.



До этого в администрации Краснодара считали, что включение сирен при атаках БПЛА не требуется в рамках действующего порядка оповещения. При этом в прибрежных городах региона системы оповещения запускают.