Суд окончательно обратил имущество краснодарской «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи в доход государства

Краснодарский край

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  • Елена Хахалева © Кадр видео канала «Россия24» на youtube.com, youtube.com/Russia24TV
    Елена Хахалева © Кадр видео канала «Россия24» на youtube.com, youtube.com/Russia24TV

Имущество «золотой судьи» на миллиарды рублей окончательно обратили в доход РФ. Сама Хахалева по-прежнему в розыске

11 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц оставили без изменений. Апелляционные жалобы представителей ответчиков не удовлетворили. 

В первой инстанции дело рассмотрели 5 июня — тогда Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и конфисковал доли в уставном капитале четырех компаний, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых объектов, а также более 15,5 млн рублей на банковских счетах экс-судьи и связанных с ней лиц. Ответчиками по делу проходили 20 физических и 2 юридических лица, которые, по версии следствия, номинально владели активами и легализовывали коррупционно нажитое имущество.

До этого, в апреле 2026 года, суд наложил арест на имущество самой судьи, ее супруга Роберта, матери, а также сестры — на тот момент судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой — и еще 36 связанных с ними лиц. 

Следствие установило, что семья завладела земельным фондом площадью больше 12,5 тыс. гектаров — Хахалева распределяла сельхозугодья в пользу коммерческих структур. Кроме того, в 2014–2020 годах на мать судьи записали имущество стоимостью свыше 100 млн рублей. 

От «золотой» свадьбы до задержания в Баку:

Сейчас Елена находится за пределами России. В июне стало известно, что она приобрела квартиру в элитном комплексе Axis Towers в Тбилиси. 

Напомним, Елену Хахалеву прозвали «золотой судьей» после скандала 2017 года, когда в сеть попали видео свадьбы ее дочери стоимостью около 2 млн долларов и выступлениями звезд российской эстрады, а кубанские фермеры в открытом письме обвинили семью в рейдерских захватах земли. В 2020 году Хахалеву лишили полномочий и уволили из Краснодарского краевого суда после того, как выяснилось, что она покидала Россию, хотя в документах стояли отметки о ее присутствии на рабочем месте.

В мае 2022 года Хахалеву заочно арестовали и объявили в международный розыск. В январе 2025 года ее задержали в аэропорту Баку, однако Азербайджан отказал России в экстрадиции. 

Как писали Юга.ру, в марте 2025 года в Краснодаре в доме экс-судьи Хахалевой открыли рехаб.

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