Суд окончательно обратил имущество краснодарской «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи в доход государства

Имущество «золотой судьи» на миллиарды рублей окончательно обратили в доход РФ. Сама Хахалева по-прежнему в розыске

11 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц оставили без изменений. Апелляционные жалобы представителей ответчиков не удовлетворили.

В первой инстанции дело рассмотрели 5 июня — тогда Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и конфисковал доли в уставном капитале четырех компаний, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых объектов, а также более 15,5 млн рублей на банковских счетах экс-судьи и связанных с ней лиц. Ответчиками по делу проходили 20 физических и 2 юридических лица, которые, по версии следствия, номинально владели активами и легализовывали коррупционно нажитое имущество.

До этого, в апреле 2026 года, суд наложил арест на имущество самой судьи, ее супруга Роберта, матери, а также сестры — на тот момент судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой — и еще 36 связанных с ними лиц.

Следствие установило, что семья завладела земельным фондом площадью больше 12,5 тыс. гектаров — Хахалева распределяла сельхозугодья в пользу коммерческих структур. Кроме того, в 2014–2020 годах на мать судьи записали имущество стоимостью свыше 100 млн рублей.