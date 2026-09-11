В заповеднике «Утриш» под Анапой снова горит лес. Площадь пожара выросла до 4,5 га

Вечером 10 сентября глава Анапы Светлана Маслова сообщила о новом природном пожаре в заповеднике в районе Малого Утриша. Изначально площадь горения составляла 1,5 га. Новый очаг возгорания возник примерно в 700–800 метрах вверх по горе от места предыдущего пожара, который ликвидировали только утром того же дня.

По данным Светланы Масловой, утром 11 сентября площадь возгорания увеличилась до 4,5 га, на 1,5 га из которых сохраняется активное горение.



Ночью спасатели остановили продвижение огня к поселку Малый Утриш. Сейчас пламя уходит в противоположную сторону, угрозы жилым домам нет.



К ликвидации пожара привлекли 47 человек и 17 единиц техники. На месте действуют мотопомпы. На склон воду подвозят на мотоциклах. Власти планируют привлечь авиацию.



Напомним, что предыдущее возгорание в заповеднике возникло вечером 8 сентября из-за падения обломков БПЛА. Пожар на Малом Утрише тогда локализовали. Утром 9 сентября вспыхнул еще один очаг на Большом Утрише площадью 1 га, к тушению которого привлекали авиацию. Полностью ликвидировать эти пожары удалось к утру 10 сентября.