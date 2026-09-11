В заповеднике «Утриш» под Анапой снова горит лес. Площадь пожара выросла до 4,5 га

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Анапы Светланы Масловой https://t.me/sbmaslova/8092
    © Скриншот из телеграм-канала главы Анапы Светланы Масловой https://t.me/sbmaslova/8092

В районе Малого Утриша вспыхнул новый пожар. Огонь удалось отвести от поселка

Вечером 10 сентября глава Анапы Светлана Маслова сообщила о новом природном пожаре в заповеднике в районе Малого Утриша. Изначально площадь горения составляла 1,5 га. 

Новый очаг возгорания возник примерно в 700–800 метрах вверх по горе от места предыдущего пожара, который ликвидировали только утром того же дня.

«Не восстановятся через несколько десятков лет»:

По данным Светланы Масловой, утром 11 сентября площадь возгорания увеличилась до 4,5 га, на 1,5 га из которых сохраняется активное горение.

Ночью спасатели остановили продвижение огня к поселку Малый Утриш. Сейчас пламя уходит в противоположную сторону, угрозы жилым домам нет.

К ликвидации пожара привлекли 47 человек и 17 единиц техники. На месте действуют мотопомпы. На склон воду подвозят на мотоциклах. Власти планируют привлечь авиацию.

Напомним, что предыдущее возгорание в заповеднике возникло вечером 8 сентября из-за падения обломков БПЛА. Пожар на Малом Утрише тогда локализовали. Утром 9 сентября вспыхнул еще один очаг на Большом Утрише площадью 1 га, к тушению которого привлекали авиацию. Полностью ликвидировать эти пожары удалось к утру 10 сентября.

Как писали Юга.ру, 9 сентября в Новороссийске тушили три лесных пожара общей площадью почти 5 га.

Анапа Заповедники Лесное хозяйство Пожароопасность Пожары Происшествия СВО Экология

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В заповеднике «Утриш» под Анапой снова горит лес. Площадь пожара выросла до 4,5 га

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