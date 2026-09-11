В аэропорту Сочи задерживаются почти 100 рейсов. Часть вылетов перенесли на 12 сентября

В аэропорту Сочи вводились ограничения на полеты. Некоторые рейсы задержаны более чем на сутки

Аэропорт Сочи продолжает вводить ограничения на полеты из-за беспилотной опасности. 11 сентября небо закрыли в 01:24, открыли — в 02:54. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.

По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 45 рейсов. Пассажиры ждут отправления в Екатеринбург, Москву, Самару, Казань, Оренбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Уфу, Магнитогорск, Чебоксары, Нижневартовск, Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару, Сыктывкар, Иваново, Сакнт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Ижевск, Саратов, Тюмень, Новокузнецк. Задержки рейсов достигают суток. Некоторые вылеты уже перенесли на 12 сентября.