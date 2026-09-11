В аэропорту Сочи задерживаются почти 100 рейсов. Часть вылетов перенесли на 12 сентября
В аэропорту Сочи вводились ограничения на полеты. Некоторые рейсы задержаны более чем на сутки
Аэропорт Сочи продолжает вводить ограничения на полеты из-за беспилотной опасности. 11 сентября небо закрыли в 01:24, открыли — в 02:54. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 45 рейсов. Пассажиры ждут отправления в Екатеринбург, Москву, Самару, Казань, Оренбург, Пермь, Тюмень, Челябинск, Уфу, Магнитогорск, Чебоксары, Нижневартовск, Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару, Сыктывкар, Иваново, Сакнт-Петербург, Новосибирск, Нижнекамск, Ижевск, Саратов, Тюмень, Новокузнецк. Задержки рейсов достигают суток. Некоторые вылеты уже перенесли на 12 сентября.
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На прилет задерживаются 47 рейсов из Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Новосибирска, Москвы, Перми, Челябинска, Тюмени, Омска, Магниторгорска, Сургута, Ижевска, Иваново, Сыктывкара, Нижнекамска, Нижневартовска.
Напомним, аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов.
Как писали Юга.ру, 10 сентября в аэропорту Сочи задерживались 110 рейсов.