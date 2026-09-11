В школе Каневского района массово отравились дети. Следком возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проводит проверку
В столовой школы № 6 Каневского района ученики заболели острой кишечной инфекцией. Ведомства проводят проверку
10 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в школе № 6 в Каневском районе массово отравились ученики.
Сколько школьников заболело, не уточняется, но известно, что несколько детей находятся в больнице. Ведомство организовало проверку.
В тот же день специалисты Роспотребнадзора Краснодарского края начали эпидемиологическое расследование. В ведомстве также уточнили, что у детей обнаружена острая кишечная инфекция.
В лаборатории исследуют биологический материал заболевших детей и лиц, с кем они контактировали, персонала школы и пробы из продуктов питания и внешней среды. В школе провели дезинфекцию — риск дальнейшего распространения инфекции минимален.
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Позднее, 11 сентября, пресс-служба Следственного комитета края сообщила о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Сейчас следователи осматривают школу, а также устанавливают обстоятельства и причины отравления.
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