В школе Каневского района массово отравились дети. Следком возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проводит проверку

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Следственного комитета Краснодарского края
    © Скриншот видео из телеграм-канала Следственного комитета Краснодарского края

В столовой школы № 6 Каневского района ученики заболели острой кишечной инфекцией. Ведомства проводят проверку

10 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в школе № 6 в Каневском районе массово отравились ученики. 

Сколько школьников заболело, не уточняется, но известно, что несколько детей находятся в больнице. Ведомство организовало проверку. 

В тот же день специалисты Роспотребнадзора Краснодарского края начали эпидемиологическое расследование. В ведомстве также уточнили, что у детей обнаружена острая кишечная инфекция.

В лаборатории исследуют биологический материал заболевших детей и лиц, с кем они контактировали, персонала школы и пробы из продуктов питания и внешней среды.  В школе провели дезинфекцию — риск дальнейшего распространения инфекции минимален. 

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Позднее, 11 сентября, пресс-служба Следственного комитета края сообщила о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Сейчас следователи осматривают школу, а также устанавливают обстоятельства и причины отравления.

Как писали Юга.ру, в июне в кафе Пятигорска отравились 70 человек — у некоторых обнаружили сальмонеллу.

Дети Еда Здоровье Здравоохранение Каневской район Медицина Отравления Прокуратура Роспотребнадзор Следственный комитет Школа Школьники

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