В школе Каневского района массово отравились дети. Следком возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проводит проверку

10 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в школе № 6 в Каневском районе массово отравились ученики.

Сколько школьников заболело, не уточняется, но известно, что несколько детей находятся в больнице. Ведомство организовало проверку.

В тот же день специалисты Роспотребнадзора Краснодарского края начали эпидемиологическое расследование. В ведомстве также уточнили, что у детей обнаружена острая кишечная инфекция.

В лаборатории исследуют биологический материал заболевших детей и лиц, с кем они контактировали, персонала школы и пробы из продуктов питания и внешней среды. В школе провели дезинфекцию — риск дальнейшего распространения инфекции минимален.