В Краснодаре 11 сентября работают 85 АЗС: где есть АИ-92, АИ-95 и дизель
В Краснодаре бензин и дизельное топливо доступны на 85 заправках города
11 сентября МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе работают 85 заправок. Еще 21 АЗС временно приостановила отпуск топлива, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В наличии:
- дизельное топливо (ДТ) есть на 81 заправке;
- АИ-92 — на 46;
- АИ-95 — на 42;
- АИ-100 — на 6.
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км:
Адреса работающих АЗС по сетям:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина), Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская набережная, Крупской.
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров.
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин (направление от хутора Ленина в город), трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина), Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.
- «Газпром»: Мачуги, Ростовское шоссе, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход.
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- Teboil: Российская, Сормовская, Красных Партизан.
- PNB: Шевченко, Монтажников.
- «Татнефть» и «СитиОйл»: Ростовское шоссе.
- «Сивнефть» и «Партнер»: Уральская.
- «КТК»: Александра Покрышкина.
- «Ирбис»: Степана Разина.
- «ЮНК»: Российская.
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
- Petrol: 70-летия Октября.
- «Юпитер К»: Первомайская.
Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель.
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