В Краснодаре 11 сентября работают 85 АЗС: где есть АИ-92, АИ-95 и дизель

В Краснодаре бензин и дизельное топливо доступны на 85 заправках города

11 сентября МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе работают 85 заправок. Еще 21 АЗС временно приостановила отпуск топлива, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.



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