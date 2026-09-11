В Краснодаре 11 сентября работают 85 АЗС: где есть АИ-92, АИ-95 и дизель

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Краснодаре бензин и дизельное топливо доступны на 85 заправках города

11 сентября МЦУ Краснодара сообщил в телеграм-канале, что в городе работают 85 заправок. Еще 21 АЗС временно приостановила отпуск топлива, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В наличии:

  • дизельное топливо (ДТ) есть на 81 заправке;
  • АИ-92 — на 46;
  • АИ-95 — на 42;
  • АИ-100 — на 6.

QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км:

Адреса работающих АЗС по сетям:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина), Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская набережная, Крупской.
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров.
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин (направление от хутора Ленина в город), трасса Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина), Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.
  • «Газпром»: Мачуги, Ростовское шоссе, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход.
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • Teboil: Российская, Сормовская, Красных Партизан.
  • PNB: Шевченко, Монтажников.
  • «Татнефть» и «СитиОйл»: Ростовское шоссе.
  • «Сивнефть» и «Партнер»: Уральская.
  • «КТК»: Александра Покрышкина.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • «ЮНК»: Российская.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • Petrol: 70-летия Октября.
  • «Юпитер К»: Первомайская.

Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Торговля Транспорт Экономика

Все материалы по теме:

Новости

Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать бензин в канистры
В Краснодаре 11 сентября работают 85 АЗС: где есть АИ-92, АИ-95 и дизель
Суд окончательно обратил имущество краснодарской «золотой судьи» Хахалевой и ее семьи в доход государства
Август 2026 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений — Copernicus
В школе Каневского района массово отравились дети. Следком возбудил уголовное дело, Роспотребнадзор проводит проверку
В заповеднике «Утриш» под Анапой снова горит лес. Площадь пожара выросла до 4,5 га

Лента новостей

Служить и не быть эгоистом
Сегодня, 11:43
Служить и не быть эгоистом
Как Медведев и Мединский переписали учебник по обществознанию под СВО и традиционные ценности
От преисподней до Сочи
Сегодня, 11:50
От преисподней до Сочи
Как человечество придумало пляжный отдых
Топ-5 новых микрорайонов Краснодара для проживания в 2026 году
Сегодня, 11:00
Топ-5 новых микрорайонов Краснодара для проживания в 2026 году

Реклама на сайте