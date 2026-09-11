Август 2026 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений — Copernicus

Средняя глобальная температура воздуха в последний месяц лета составила 16,96 °C — это на 0,85 °C выше среднего значения за 1991–2020 годы и превышает предыдущие максимумы, зафиксированные в 2023 и 2024 годах. Кроме того, температура оказалась на 1,65 °C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

10 сентября Европейская служба по изменению климата Copernicus опубликовала бюллетень за август 2026 года. Согласно документу, месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.

«В сочетании с рекордными глобальными температурами поверхности моря и самым теплым летом за всю историю наблюдений в Западной Европе эти данные показывают, как изменение климата приводит к экстремальным явлениям как в атмосфере, так и в океанах», — отметила руководитель стратегического направления по климату ECMWF Саманта Берджесс.

По ее словам, последствия этих процессов все отчетливее дают о себе знать на уровне отдельных сообществ, национальных экономик и природных экосистем по всему миру.

Отдельно в бюллетене отмечен рекорд по температуре морской поверхности. В полосе от 60-го градуса южной до 60-го градуса северной широты средний показатель августа 2026 года составил 21,07 °C, тогда как прежний максимум, установленный в 2023-м, равнялся 20,98 °C. Среди всех месяцев внеполярных регионов август нынешнего года стал самым теплым, повторив результат марта 2024-го. В отдельные сутки глобальная температура моря поднималась до 21,11 °C. Наиболее выраженный перегрев зафиксирован в тропической зоне Тихого океана — там, где формируется Эль-Ниньо.

Европейский континент в августе в среднем прогрелся до 20,26 °C, что на 1,1 °C выше климатической нормы 1991–2020 годов. Для Западной Европы минувшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений, перекрыв достижение 2003 года. Одновременно Центральная и Восточная Европа пострадали от засухи — особенно Франция, Великобритания, Венгрия, Румыния и Сербия.

Засушливые условия также сложились на юге США, в северной части Мексики, в Канаде, Магрибе, на Сомалийском полуострове, в северной Сибири, Центральной Азии, Китае, Южной Америке, Южной Африке и на севере Австралии. Ряд регионов, напротив, получил осадков больше обычного: восток США и Канады, отдельные территории России, север Индийского субконтинента, Чили и юго-восток Бразилии.

Что касается России, Гидрометцентр признал лето 2026 года самым теплым за всю историю отечественных наблюдений. Максимальные температуры пришлись на июль, вторым по жаре стал июнь, а август вошел в первую десятку самых жарких за всю историю измерений.