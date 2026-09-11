Август 2026 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений — Copernicus

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  • © Фото freepik, сайт ru.freepik.com
    © Фото freepik, сайт ru.freepik.com

Август 2026 года обогнал июль 2023-го по глобальной температуре

10 сентября Европейская служба по изменению климата Copernicus опубликовала бюллетень за август 2026 года. Согласно документу, месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура воздуха в последний месяц лета составила 16,96 °C — это на 0,85 °C выше среднего значения за 1991–2020 годы и превышает предыдущие максимумы, зафиксированные в 2023 и 2024 годах. Кроме того, температура оказалась на 1,65 °C выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

Самое теплое море — в Туапсе:

«В сочетании с рекордными глобальными температурами поверхности моря и самым теплым летом за всю историю наблюдений в Западной Европе эти данные показывают, как изменение климата приводит к экстремальным явлениям как в атмосфере, так и в океанах», — отметила руководитель стратегического направления по климату ECMWF Саманта Берджесс.

По ее словам, последствия этих процессов все отчетливее дают о себе знать на уровне отдельных сообществ, национальных экономик и природных экосистем по всему миру.

Отдельно в бюллетене отмечен рекорд по температуре морской поверхности. В полосе от 60-го градуса южной до 60-го градуса северной широты средний показатель августа 2026 года составил 21,07 °C, тогда как прежний максимум, установленный в 2023-м, равнялся 20,98 °C. Среди всех месяцев внеполярных регионов август нынешнего года стал самым теплым, повторив результат марта 2024-го. В отдельные сутки глобальная температура моря поднималась до 21,11 °C. Наиболее выраженный перегрев зафиксирован в тропической зоне Тихого океана — там, где формируется Эль-Ниньо.

Европейский континент в августе в среднем прогрелся до 20,26 °C, что на 1,1 °C выше климатической нормы 1991–2020 годов. Для Западной Европы минувшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений, перекрыв достижение 2003 года. Одновременно Центральная и Восточная Европа пострадали от засухи — особенно Франция, Великобритания, Венгрия, Румыния и Сербия.

Засушливые условия также сложились на юге США, в северной части Мексики, в Канаде, Магрибе, на Сомалийском полуострове, в северной Сибири, Центральной Азии, Китае, Южной Америке, Южной Африке и на севере Австралии. Ряд регионов, напротив, получил осадков больше обычного: восток США и Канады, отдельные территории России, север Индийского субконтинента, Чили и юго-восток Бразилии.

Что касается России, Гидрометцентр признал лето 2026 года самым теплым за всю историю отечественных наблюдений. Максимальные температуры пришлись на июль, вторым по жаре стал июнь, а август вошел в первую десятку самых жарких за всю историю измерений.

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