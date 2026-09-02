Митрополит Екатеринодарский и Кубанский посетил микрорайон «Родные Просторы»

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий освятил храм апостолов Петра и Павла, возведенный в краснодарском микрорайоне «Родные Просторы»

Строительство нового духовного центра в микрорайоне «Родные Просторы» началось в 2020 году. Храм спроектирован в двух уровнях и занимает более 500 кв. метров. Нижний придел посвящен святому князю Вячеславу Чешскому. На протяжении четырех лет здесь проходили литургии и праздничные службы для горожан. Строительство верхнего придела, посвященного святым апостолам Петру и Павлу, завершили в конце 2024 года.

Храм отличает монохромная роспись, выполненная в приглушенных оттенках. Над убранством работали семь художников из разных городов России. Они создали канонические образы — сцены библейских событий, изображения святых и богословские символы.

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После праздничной службы митрополит Василий наградил благотворителей и сотрудников, которые участвовали в строительстве храмового комплекса.

За заслуги перед Екатеринодарской и Кубанской епархией РПЦ владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и вице-президент компании Станислав Николенко получили медали святой великомученицы Екатерины первой степени. А директор благотворительного фонда ТОЧНО Добро Марина Нудьга была награждена архиерейской грамотой за труды во славу РПЦ. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Храм апостолов Петра и Павла стал важной составляющей микрорайона «Родные Просторы». Сегодня здесь уже работают два детсада и школа, признанная в 2023 году одной из лучших в Краснодарском крае. Скоро откроется третий детсад, строится детско-взрослая поликлиника и фитнес-клуб с акватермальным комплексом со всесезонным открытым бассейном. 

Также на территории благоустроили парк семейного отдыха «Родные просторы» площадью 9 га со спортивными и игровыми зонами, пространством для проведения мероприятий с контактным фонтаном, скейт-парком, велодорожками, площадкой для тренировки и выгула домашних питомцев. 

В «Родных Просторах» 19 домов из 29 уже введены в эксплуатацию, этой осенью жители получат ключи еще от двух — 14-го и 15-го литеров.

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО, «Кубаньстроймаркет» и «Феррони» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

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