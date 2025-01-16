В Краснодаре возвели храм с монохромной росписью

В краснодарском поселке Знаменском завершили строительство храма в честь апостолов Петра и Павла

Пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила о завершении строительства храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы» в поселке Знаменском. Его возвели на площади более 500 кв. м. Работы начали летом 2020 года. Здание с золотым куполом построили из кирпича ручной формовки. На входе установили скульптуры апостолов Петра и Павла.

Внутри храм представляет собой единое пространство без колонн. В отделке использовали натуральные гранит и мрамор. Элементы внутреннего и внешнего убранства разработали по спецзаказу: барельефы фасадов изготовили мастера из Краснодара, иконостас доставили из Волгодонска, а скульптуры — из Ростова-на-Дону.

Особенностью храма является каноническая монохромная роспись. Над ней трудились семь российских мастеров. Художники изобразили сцены библейских событий, святых и богословские символы. Роспись выполнена в приглушенных тонах на золотом фоне.

«В ликах и библейских сюжетах вместо ярких синих и красных оттенков мы использовали один цвет в разных тонах — их обрамляет золотой фон. Такой подход позволил создать контраст, направить взгляд прихожан сразу на всю композицию», — рассказал настоятель храма иерей Алексей Иванов.