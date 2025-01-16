В Краснодаре возвели храм с монохромной росписью

Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

В краснодарском поселке Знаменском завершили строительство храма в честь апостолов Петра и Павла

Пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила о завершении строительства храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы» в поселке Знаменском. Его возвели на площади более 500 кв. м. Работы начали летом 2020 года.

Здание с золотым куполом построили из кирпича ручной формовки. На входе установили скульптуры апостолов Петра и Павла.

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Внутри храм представляет собой единое пространство без колонн. В отделке использовали натуральные гранит и мрамор. Элементы внутреннего и внешнего убранства разработали по спецзаказу: барельефы фасадов изготовили мастера из Краснодара, иконостас доставили из Волгодонска, а скульптуры — из Ростова-на-Дону. 

Особенностью храма является каноническая монохромная роспись. Над ней трудились семь российских мастеров. Художники изобразили сцены библейских событий, святых и богословские символы. Роспись выполнена в приглушенных тонах на золотом фоне.

«В ликах и библейских сюжетах вместо ярких синих и красных оттенков мы использовали один цвет в разных тонах — их обрамляет золотой фон. Такой подход позволил создать контраст, направить взгляд прихожан сразу на всю композицию», — рассказал настоятель храма иерей Алексей Иванов.

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

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В Краснодаре возвели храм с монохромной росписью
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