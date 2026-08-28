«Не восстановятся через несколько десятков лет»: эколог оценил последствия очередного пожара в заповеднике «Утриш»

Эколог Голубитченко объяснил, почему заповедник «Утриш» еще долго не восстановится после пожаров

Предыстория: возгорание в заповеднике «Утриш» началось 23 августа после падения обломков БПЛА. Огонь сначала удалось оперативно сдержать, но 25 августа днем вспыхнул новый пожар. К 26 августа его площадь выросла до 70 гектаров. Лишь к 28 августа пожар полностью потушили .

«В заповеднике самыми ценными являются можжевельники и фисташки, которые, скорее всего, не восстановятся даже через несколько десятков лет. Я давно отслеживаю места природных пожаров. Например, в районе Новороссийска они бушевали не только в наше время, но и в период Великой Отечественной войны. Так вот, до сих пор там не выросли новые можжевеловые кусты. Все заросло менее уникальными дубовыми растениями. Сомневаюсь, что в «Утрише» все будет иначе», — рассказал эксперт.

27 августа эколог Вениамин Голубитченко сообщил kuban.aif.ru, что ценнейшие породы деревьев не вернутся к прежним показателям даже до конца века.

Напомним, что это не первый пожар в заповеднике. В 2020 году огонь спалил 126 га леса, а ущерб превысил 980 млн рублей. Власти региона обвинили в случившемся туристов.

Тогда эколог Дмитрий Шевченко заявил, что процесс полного восстановления леса на отдельных участках займет десятки лет, а на других — сотни.