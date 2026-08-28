В заповеднике «Утриш» под Анапой спустя трое суток потушили крупный пожар

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/17121
    © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/17121

В заповеднике «Утриш» полностью ликвидировали масштабный пожар

Днем 28 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в заповеднике «Утриш» потушили лесной пожар. В ликвидации возгорания участвовали 293 человека и 80 единиц техники, включая вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

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Напомним, что 23 августа на территории «Утриша» возникло первое возгорание из-за падения обломков беспилотника. Огонь тогда удалось оперативно сдержать.

Днем 25 августа начался новый пожар на площади около 5 тыс. кв. метров. 26 августа площадь возгорания увеличилась до 70 гектаров. Огонь распространился по участкам, которые уже пострадали во время крупного пожара в 2020 году. 27 августа спасателям удалось сократить площадь горения до одного гектара.

Тушение осложнялось горным рельефом, крутыми склонами, труднодоступными участками и сильным ветром, однако работы не прекращались даже ночью. Активную помощь спасателям оказывали волонтеры. Они подвозили воду на горные склоны на мотоциклах, проезжая там, где не могла пройти обычная техника.

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Анапа Заповедники МЧС Пожары Происшествия Экология

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