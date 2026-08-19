Бензин на побережье: где заправиться 19 августа в Анапе, Сочи, Новороссийске и Геленджике
На курортах Кубани сохраняются лимиты на продажу топлива. Узнали, где есть бензин и ДТ
19 августа пресс-службы администраций городов Черноморского побережья опубликовали актуальные данные о работе АЗС. В Сочи, Анапе, Новороссийске и Геленджике продолжают действовать ограничения на продажу бензина и дизтоплива.
Анапа
В городе работают 22 автозаправки. На 10 из них по решению владельцев топливо отпускают исключительно по картам и для спецтранспорта. Еще на 10 АЗС действуют лимиты — от 30 до 60 литров в бак в зависимости от марки.
- ДТ есть на 22 АЗС;
- АИ-92 — на 16 АЗС;
- АИ-95 — на 12 АЗС;
- АИ-100 — на 1 АЗС.
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Сочи
В городе функционируют 52 станции. На трех АЗС «Роснефти» сначала обслуживают экстренные, медицинские, коммунальные службы, общественный транспорт, инвалидов 1–2 групп и владельцев топливных карт. Также три станции «Лукойла» отпускают горючее только экстренным службам.
- ДТ в наличии на 38 АЗС;
- АИ-95 — на 23 АЗС;
- АИ-92 — на 20 АЗС;
- газ (СУГ) — на 14 АЗС.
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Новороссийск
В городе работают 27 АЗС, но на всех действуют лимиты — отпускают от 30 до 60 литров в один бак. АИ-100 в продаже отсутствует. Станции в Цемдолине на улице Ленина (1 АЗС «Роснефть» и 1 АЗС «Лукойл» рядом с развязкой) и в поселке Верхнебаканском («Лукойл») заправляют только спецтранспорт. Еще 6 АЗС в городе временно закрыты.
- ДТ в наличии на 23 АЗС;
- АИ-95 — на 13 АЗС;
- АИ-92 — на 10 АЗС.
Геленджик
На курорте бензин продают не на всех АЗС:
- ДТ — на 8 АЗС;
- АИ-95 — на 6 АЗС;
- АИ-92 — на 5 АЗС;
- АИ-100 — на 1 АЗС.
Напомним, 17 августа оперштаб Кубани сообщил, что за последние две недели ситуация на топливном рынке региона усложнилась. В крае не работают 120 автозаправок.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 августа стало еще меньше работающих АЗС.
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