«Берег, уходящий в море»: Сочи может потерять 80% пляжей за 60 лет

Около 40 из 96 километров береговой линии Сочи могут разрушиться без системных мер по ее защите

6 октября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что мэр курорта Андрей Прошунин провел заседание рабочей группы Научного совета. Эксперты представили презентацию «Берег, уходящий в море. 1925–2090 гг.». В ней собраны результаты многолетних исследований, история берегозащиты, современные природные угрозы, а также отечественный и зарубежный опыт решения подобных проблем.

По данным ученых, около 40 из 96 километров береговой линии Сочи находятся под угрозой разрушения. Ежегодный дефицит пляжеобразующего материала достигает 31 тысячи кубометров. Ширина пляжей на многих участках критически сократилась. По словам мэра, ситуация требует решений, рассчитанных не на годы, а на десятилетия вперед.