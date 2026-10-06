«Берег, уходящий в море»: Сочи может потерять 80% пляжей за 60 лет
Около 40 из 96 километров береговой линии Сочи могут разрушиться без системных мер по ее защите
6 октября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что мэр курорта Андрей Прошунин провел заседание рабочей группы Научного совета. Эксперты представили презентацию «Берег, уходящий в море. 1925–2090 гг.». В ней собраны результаты многолетних исследований, история берегозащиты, современные природные угрозы, а также отечественный и зарубежный опыт решения подобных проблем.
По данным ученых, около 40 из 96 километров береговой линии Сочи находятся под угрозой разрушения. Ежегодный дефицит пляжеобразующего материала достигает 31 тысячи кубометров. Ширина пляжей на многих участках критически сократилась. По словам мэра, ситуация требует решений, рассчитанных не на годы, а на десятилетия вперед.
«По оценкам специалистов, без системных мер Сочи может потерять более 80% пляжных территорий в течение ближайших 60 лет. Поэтому нам необходимо сформировать генеральную схему берегозащитных мероприятий, определить первоочередные участки и источники финансирования», — заявил градоначальник.
Прошунин отметил, что универсального решения нет: каждый участок имеет свои особенности рельефа, гидродинамики и движения наносов. Поэтому рассматриваются разные инженерные варианты, в том числе создание искусственных галечных пляжей и применение прерывистых волноломов.
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