В Краснодаре 19 августа стало еще меньше работающих АЗС. Где есть бензин?

Ситуация с бензином 19 августа в Краснодаре: только на 67 АЗС есть топливо

Бензин АИ-92 доступен на 37 АЗС, АИ-95 — на 32 заправках. АИ-100 можно найти на четырех станциях. Дизельное топливо есть на 62 АЗС.

19 августа Муниципальный центр управления Краснодара сообщил , что утром в среду работают 67 автозаправочных станций. Это на 3 АЗС меньше, чем днем ранее . И на 13 меньше, чем в понедельник, 17 августа .

Работающие заправки расположены в разных районах города. Станции сети «Роснефть» работают на Уральской, Московской, Котовского, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской Набережной и Крупской, а также рядом со станицей Елизаветинской.

У «Лукойла» топливо доступно на Старокубанской, Уральской, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Мирном проезде, Западном обходе и Коммунаров. АЗС «Газпром» работают на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовском и Ейском шоссе.

У сети «Газпромнефть» заправиться можно на Селезнева, Уральской, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской. Также работают станции на трассе Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина и по направлению от хутора Ленина в Краснодар.

АЗС Rusoil открыты на Дальней, Бабушкина, Селезнева, Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе и Пластунской. Станция «Татнефть» работает на Ростовском шоссе, VP — возле поселка Индустриального, а «СитиОйл» — также на Ростовском шоссе.

Сеть Teboil представлена станцией на Красных Партизан. У «Уфимнефти» работают АЗС на Дзержинского, Солнечной, Восточном обходе и Ростовском шоссе.

Заправки Atan доступны на 1-й Дорожной, в районе хутора Ленина и на Красных Партизан. Кроме того, работают станции «Ирбис» на Степана Разина, PNB на Монтажников и Шевченко, «Сивнефть» на Уральской, «ЮНК» на Российской, «ОПТИ» на Красных Партизан и Petrol на улице 70-летия Октября.

На части АЗС собственники ввели ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля. Еще 39 автозаправок пока не продают топливо и 9 объектов временно закрыты на ремонт.