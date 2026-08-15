Проверили бензин на трассе А-289 Краснодар — Анапа: перед курортом очереди до 200 машин

Очередь к заправке на трассе из Краснодара в Анапу © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Очередь к заправке на трассе из Краснодара в Анапу © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

15 августа на одних АЗС бензина нет, на других остался только дизель, а у работающих заправок выстроились очереди

Утром 15 августа редактор Юга.ру отправилась из Краснодара в Анапу по бесплатной трассе А-289 через Славянск-на-Кубани и Варениковскую и по пути наблюдала за ситуацией на заправках. Речь идет именно о бесплатной трассе — параллельно ей проходит платная дорога.



На выезде из Краснодара на «Лукойле» в этот раз был только дизель. Еще две недели назад, во время прошлой поездки, с бензином проблем не возникло — тогда на заправку ушло всего около 10 минут. Дальше по трассе на одной из заправок «Лукойла» был только АИ-92 по 67 рублей за литр, около 20 машин стояли в очереди.

На «Газпроме» очередь составляла не меньше 50-70 машин, АИ-92 стоил 66,55 рубля за литр, а на «Газпром нефть» АИ-92 продавали по 96 рублей, при этом АИ-95 и АИ-100 не было.

На «Уфимнефти» бензина не оказалось. На PNB АИ-92 продавали по 97 рублей за литр. В районе Славянска-на-Кубани ситуация также оставалась нестабильной. На одной из АЗС «Роснефти» был только дизель, а на некоторых заправках сети топлива не было вовсе. На «Газпроме» также оставался только дизель. На «Русойле» АИ-92 продавали по 79 рублей за литр, АИ-100 не было. На другой заправке сети в очереди стояли около 40 машин: АИ-92 стоил 79,50 рубля, АИ-95 — 84 рубля за литр.

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На подъезде к Анапе ситуация резко изменилась — таких очередей по дороге до этого не было. Две заправки «Газпрома», расположенные рядом друг с другом, собрали огромные очереди: на одной стояли около 200 машин, на другой — примерно 150.



В самой Анапе на заправках также выстроились очереди. По количеству машин они напоминают те, что были в Краснодаре в пик топливного кризиса, — сейчас в краевой столице очереди есть, но не таких масштабов.