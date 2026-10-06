47 рейсов отменят, еще 20 изменят: РЖД на двое суток закроют участок Лазаревская — Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Поезда не будут ходить на участке Лазаревская — Сочи. Часть составов отправят в Анапу, Кисловодск и Краснодар

Пресс-служба РЖД сообщила, что с 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября полностью закроют движение поездов на участке Лазаревская — Сочи для проведения ремонтных работ. 

В связи с этим составы № 83/84, 102/101 и 103/104 Москва — Адлер будут следовать только до станции Туапсе и обратно. Поезда № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер и № 807/808 Ростов — аэропорт Сочи сократят маршрут до станции Лазаревская.

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Помимо этого, 20 рейсов дальнего следования вместо Адлера, Сириуса и Сухума отправят в Анапу, Кисловодск и Краснодар, а 47 — полностью отменят.

Также отменят часть электричек, а шесть пар поездов Туапсе — Сириус/аэропорт Сочи будут ходить только до Лазаревской. На участке от Сочи до Сириуса, аэропорта Сочи и Розы Хутор пригородные поезда продолжат курсировать по обычному расписанию.

Ограничения связаны с заменой стрелочных переводов, ремонтом водоотводов, обновлением рельсов и реконструкцией земляного полотна.

Как писали Юга.ру, с 1 октября железнодорожные тарифы выросли на 9,2%.

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