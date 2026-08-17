В Сочи запустили чат-бот с информацией о бензине
Жители Сочи могут узнавать о наличии топлива на заправках через чат-бот
17 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что на курорте запустили специальный чат-бот, с помощью которого можно быстро узнать, какое топливо сейчас есть на конкретной автозаправочной станции. Новый сервис работает на платформе «Макс».
Информация в нем обновляется каждый час. В чат-боте также отдельно отмечены АЗС, где можно заправить спецтранспорт по топливным картам.
В Анапе за бензином стоят по 2,5 часа:
Кроме того, сведения о наличии топлива доступны на официальном сайте администрации Сочи.
Напомним, 10 августа в Сочи образовались большие очереди на заправках. На следующий день власти курорта ограничили продажу бензина и попросили жителей меньше ездить на личных авто. 12 августа глава курорта порекомендовал сочинцам временно пользоваться электричками.
Как писали Юга.ру, топливный дефицит в России может усилиться в сентябре из-за ремонтов НПЗ.
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