В Сочи запустили чат-бот с информацией о бензине

Жители Сочи могут узнавать о наличии топлива на заправках через чат-бот

17 августа пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что на курорте запустили специальный чат-бот, с помощью которого можно быстро узнать, какое топливо сейчас есть на конкретной автозаправочной станции. Новый сервис работает на платформе «Макс».

Информация в нем обновляется каждый час. В чат-боте также отдельно отмечены АЗС, где можно заправить спецтранспорт по топливным картам.