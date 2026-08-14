На заправках Сочи начали дежурить волонтеры. Также на всех АЗС курорта ограничен отпуск топлива в канистры
На заправочных станциях Сочи начали дежурить волонтеры для того, чтобы следить за порядком
13 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на заправках города начали дежурить волонтеры, которые находятся на прямой связи с полицией и оперативно сообщают о нарушениях.
Волонтеры в первую очередь заступили на дежурство на АЗС «Газпромнефть» на Курортном проспекте — по данным Сочи1.ру, именно туда накануне съехалась целая «орда» перекупщиков с канистрами, скупавших бензин. Также на этой заправке приостановлена продажа по постоплате в кассах самообслуживания и введены лимиты на одну машину. Кроме того, на всей территории Сочи ограничили отпуск топлива в канистры.
Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги:
По данным властей, жителей беспокоит отсутствие информации о том, где именно есть в наличии конкретная марка бензина. Поэтому теперь официальные интернет-ресурсы администрации Сочи обещают каждый час передавать актуальную информацию от операторов АЗС.
Напомним, что 10 августа в Сочи образовались большие очереди на заправках. На следующий день власти курорта ограничили продажу бензина и попросили жителей меньше ездить на личных авто. 12 августа глава курорта порекомендовал сочинцам временно пользоваться электричками.
Как писали Юга.ру, 7 августа стало известно, что на фоне топливного кризиса на Кубани почти в полтора раза выросли продажи электромобилей с пробегом.
Все материалы по теме: