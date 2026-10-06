«Деревья фараонов»: в Геленджике открыли новую кедровую аллею

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/8647
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/8647

В геленджикском парке «Молодежный» и на терренкуре высадили 50 ливанских кедров

6 октября эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в геленджикском парке «Молодежный» и на экотропе «Терренкур Маркотх» появилось 50 саженцев ливанского кедра, известного также как «дерево фараонов».

«Где фараоны и где современный город, скажете вы. А я отвечу: «Теперь рядом». Саженцы удачно вписали в городскую среду. В Древнем Египте ливанский кедр был настолько ценным, что его использовали для создания самых значимых и долговечных предметов», — написал эколог.

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Рядом с новой кедровой аллеей установили арт-объект «Кольца времени». По словам Каваносяна, инсталляция отсылает к годичным кольцам деревьев и оснащена световой подсветкой, которая активируется нажатием кнопок. На информационном стенде разместили QR-код с аудиогидом об экологии и истории Геленджика.

  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/8647
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/8647

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» напротив стадиона появился новый арт-объект.

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