«Деревья фараонов»: в Геленджике открыли новую кедровую аллею

6 октября эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в геленджикском парке «Молодежный» и на экотропе «Терренкур Маркотх» появилось 50 саженцев ливанского кедра, известного также как «дерево фараонов».



«Где фараоны и где современный город, скажете вы. А я отвечу: «Теперь рядом». Саженцы удачно вписали в городскую среду. В Древнем Египте ливанский кедр был настолько ценным, что его использовали для создания самых значимых и долговечных предметов», — написал эколог.