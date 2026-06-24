В Краснодаре благоустроят территорию в Комсомольском микрорайоне — локация победила в голосовании жителей
В 2027 году в Краснодаре благоустроят зеленую зону в КМР, которая победила в голосовании жителей. Там сделают зону отдыха, фонтан и амфитеатр
23 июня мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что в онлайн-голосовании за зеленые зоны, которые благоустроят в 2027 году, победил Карасунский пруд № 4 — территория вокруг озера между улицами Сормовской, Тюляева и Запорожской в КМР, включая сквер «Карасунский».
Напомним, голосование за благоустройство проходило с 21 апреля по 12 июня. В списке было семь претендентов, о которых Юга.ру подробнее писали здесь.
По словам мэра, за проект проголосовали более 77 тыс. человек. Для благоустройства уже разработали проект и согласовали дизайн будущей локации с жителями.
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»:
К работам приступят в 2027 году. На территории проложат пешеходные дорожки, сделают смотровые площадки, зоны отдыха, установят амфитеатр и плавающий фонтан. Помимо этого, место дополнительно озеленят, а для безопасности установят освещение и видеонаблюдение.
По данным Наумова, всего в голосовании участвовали около 106 тыс. краснодарцев. Второе место занял Карасунский пруд № 14, третье — сквер Академический.
Напомним: в 2026 году году победителем голосования стал сквер памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской. Тогда общественник Виталий Черкасов обратил внимание на то, что территория собрали подозрительно много голосов — чуть более 63 тысяч. Однако в станице Елизаветинской проживают 23 тыс. 841 человек (по данным на 2021 год), что в три раза меньше, чем проголосовавших.
В 2024 году в голосовании за благоустройство победил сквер имени Чепеги в ЮМР. В начале работ там уничтожили деревья. Также по этой программе в 2022 году реконструировали Николаевский бульвар, где срубили 119 насаждений, которые нельзя было трогать.
Как писали Юга.ру, в мае на Ставрополье директор школы просил у детей коды от «Госуслуг» для голосования за благоустройство.