В Краснодаре благоустроят территорию в Комсомольском микрорайоне — локация победила в голосовании жителей

В 2027 году в Краснодаре благоустроят зеленую зону в КМР, которая победила в голосовании жителей. Там сделают зону отдыха, фонтан и амфитеатр

23 июня мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что в онлайн-голосовании за зеленые зоны, которые благоустроят в 2027 году, победил Карасунский пруд № 4 — территория вокруг озера между улицами Сормовской, Тюляева и Запорожской в КМР, включая сквер «Карасунский».

Напомним, голосование за благоустройство проходило с 21 апреля по 12 июня. В списке было семь претендентов, о которых Юга.ру подробнее писали здесь.

По словам мэра, за проект проголосовали более 77 тыс. человек. Для благоустройства уже разработали проект и согласовали дизайн будущей локации с жителями.