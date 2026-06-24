«Бензиновая мафия» в Краснодаре: жители юга РФ массово учатся в интернете сливать топливо и жалуются на ночные кражи
Запросы россиян в поисковиках о том, как слить бензин, выросли в сто раз. Жители Краснодара уже столкнулись с ночной «топливной мафией»
24 июня редакция Юга.ру выяснила, что на фоне продолжающегося топливного кризиса и роста цен на АЗС жители России начали массово интересоваться, как незаконно достать горючее. За последние три месяца число поисковых запросов «как слить бензин» в «Яндексе» и Google выросло более чем в сто раз. Южные регионы оказались в лидерах этого антирейтинга.
Согласно данным «Вордстата», с 25 мая по 22 июня число таких запросов подскочило до 107 тыс. Чаще всего инструкции по сливу топлива искали жители Крыма (Севастополя и Симферополя), Москвы и Ростова-на-Дону.
По данным Google Trends, в марте уровень интереса к этой теме колебался в пределах 8–10 баллов. На прошлой неделе он поднялся до 43 баллов, а на текущей — достиг пиковых 100 баллов (максимальный показатель востребованности темы).
«Нехватка ощущается»:
На днях жители Краснодара уже пожаловались в соцсетях на участившиеся ночные кражи бензина. Особенно тревожная ситуация наблюдается в спальных районах города.
Так, житель дома на проспекте Чекистов, 40, рассказал, что за ночь лишился остатков бензина, а его автомобиль вдобавок повредили.
«Печально, что теперь придется восстанавливать замок бака», — пожаловался краснодарец.
Также на улице Российской «бензиновая мафия» опустошила бак припаркованной легковушки прямо под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, у злоумышленников процесс занимает не более двух минут.
«Подобные инциденты происходят все чаще. Цены на топливо продолжают расти, и не каждый готов нести такие расходы. Таким образом, каждый литр топлива становится ценным ресурсом», — прокомментировали ситуацию в соцсетях.
Дополнительные трудности создают и ограничения на заправках. Одна из жительниц Краснодара пожаловалась, что, после того как ночью у нее слили бензин, она попыталась набрать топливо на АЗС в канистру, но ей отказали. Официальных комментариев от властей региона по поводу дефицита и ужесточения правил отпуска топлива на заправках пока не поступало.
Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС:
В соседнем Ростове-на-Дону автомобилисты продолжают выстраиваться в большие дневные и вечерние очереди на АЗС, парализующие прилегающие улицы.
Также напряженная ситуация наблюдается в Крыму. Там автовладельцы тоже начали открыто воровать горючее друг у друга. Чтобы защитить свои машины, крымчане устанавливают специальные замки на крышки бензобаков. В соцсетях шутят, что регион погружается в антураж «постапокалиптических фильмов, где за бензин и солярку начинают убивать».
Как писали Юга.ру, мошенники стали обманывать россиян через фальшивые сайты АЗС.
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