«Бензиновая мафия» в Краснодаре: жители юга РФ массово учатся в интернете сливать топливо и жалуются на ночные кражи

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

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  • © Фото пользователя DC Studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя DC Studio с сайта freepik.com

Запросы россиян в поисковиках о том, как слить бензин, выросли в сто раз. Жители Краснодара уже столкнулись с ночной «топливной мафией»

24 июня редакция Юга.ру выяснила, что на фоне продолжающегося топливного кризиса и роста цен на АЗС жители России начали массово интересоваться, как незаконно достать горючее. За последние три месяца число поисковых запросов «как слить бензин» в «Яндексе» и Google выросло более чем в сто раз. Южные регионы оказались в лидерах этого антирейтинга.

Согласно данным «Вордстата», с 25 мая по 22 июня число таких запросов подскочило до 107 тыс. Чаще всего инструкции по сливу топлива искали жители Крыма (Севастополя и Симферополя), Москвы и Ростова-на-Дону.

По данным Google Trends, в марте уровень интереса к этой теме колебался в пределах 8–10 баллов. На прошлой неделе он поднялся до 43 баллов, а на текущей — достиг пиковых 100 баллов (максимальный показатель востребованности темы).

«Нехватка ощущается»:

На днях жители Краснодара уже пожаловались в соцсетях на участившиеся ночные кражи бензина. Особенно тревожная ситуация наблюдается в спальных районах города.

Так, житель дома на проспекте Чекистов, 40, рассказал, что за ночь лишился остатков бензина, а его автомобиль вдобавок повредили.

«Печально, что теперь придется восстанавливать замок бака», — пожаловался краснодарец.

Также на улице Российской «бензиновая мафия» опустошила бак припаркованной легковушки прямо под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, у злоумышленников процесс занимает не более двух минут.

«Подобные инциденты происходят все чаще. Цены на топливо продолжают расти, и не каждый готов нести такие расходы. Таким образом, каждый литр топлива становится ценным ресурсом», — прокомментировали ситуацию в соцсетях.

Дополнительные трудности создают и ограничения на заправках. Одна из жительниц Краснодара пожаловалась, что, после того как ночью у нее слили бензин, она попыталась набрать топливо на АЗС в канистру, но ей отказали. Официальных комментариев от властей региона по поводу дефицита и ужесточения правил отпуска топлива на заправках пока не поступало.

Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС:

В соседнем Ростове-на-Дону автомобилисты продолжают выстраиваться в большие дневные и вечерние очереди на АЗС, парализующие прилегающие улицы.

Также напряженная ситуация наблюдается в Крыму. Там автовладельцы тоже начали открыто воровать горючее друг у друга. Чтобы защитить свои машины, крымчане устанавливают специальные замки на крышки бензобаков. В соцсетях шутят, что регион погружается в антураж «постапокалиптических фильмов, где за бензин и солярку начинают убивать».

Как писали Юга.ру, мошенники стали обманывать россиян через фальшивые сайты АЗС.

Автомобили Краснодар Крым Нефть общество Ростов-на-Дону Топливо Экономика

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