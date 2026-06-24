Авиакомпании бьют тревогу из-за дефицита керосина и роста цен на топливо в России

Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Российские перевозчики просят Минэнерго вмешаться в авиационную отрасль

24 июня телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что российские авиакомпании столкнулись с дефицитом топлива. Первой о проблеме публично заявил перевозчик «Азимут», который обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой направить обращение в Минэнерго для стабилизации ситуации.

По данным источника, основной поставщик авиатоплива в начале июня уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление примерно на треть от заявленных объемов. Причиной названы форс-мажорные ситуации на НПЗ и сокращение объемов авиакеросина на рынке. В «Азимуте» также сообщили, что альтернативные поставщики не располагают необходимыми ресурсами.

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Одновременно с этим значительно выросли цены. По данным перевозчика, среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. В Махачкале стоимость керосина выросла на 64% — до 157 тыс. рублей за тонну без НДС.

В «Азимуте» заявили, что при сохранении текущих условий выполнение запланированной программы полетов теряет экономический смысл — как на международных, так и на внутренних линиях.

19 июня авиакомпания «Ираэро» объявила о возможной корректировке стоимости авиабилетов из-за роста цен на авиакеросин. Окончательное решение о размере и сроках изменений пока не принято.

30 июня в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Он продлится до 30 ноября.

Как писали Юга.ру, российские авиакомпании вернут в небо старые самолеты. Парк пополнят Ту-204, Ил-96 и Boeing 747.

Авиация Аэропорты Нефть Общественный транспорт Топливо Транспорт

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