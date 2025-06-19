Появились результаты голосования за благоустройство зеленых зон в Краснодаре. Что не так с количеством голосов?

В Краснодаре выбрали сквер, который власти приведут в порядок в 2026 году. Общественник считает, что у победителя подозрительно много голосов

На сайте «Госуслуги» появились результаты голосования за благоустройство зеленых зон в Краснодаре. Победителем оказался Сквер Памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской. За эту территорию отдали свои голоса 63 тыс. 16 человек.

Предыстория. С 22 апреля по 12 июня в Краснодаре проходило голосование за благоустройство городской территории. Жители могли выбрать одну из семи зеленых зон, которую приведут в порядок в 2026 году.

Вторую и третью строчки заняли сквер Тургеневский (33 тыс. 223 голоса) и сквер территория общего пользования вблизи Карасунского пруда № 4 (20 тыс. 574 голоса).

Общественник Виталий Черкасов обратил внимание на то, что в станице Елизаветинской проживают 23 тыс. 841 человек (по данным на 2021 год). Это в три раза меньше, чем проголосовавших.

Что примечательно, краснодарские власти по окончании голосования не сообщили о его результатах. Информация появилась только 19 июня в телеграм-канале замглавы кубанской столицы Максима Онищенко. Ее тут же подхватили и растиражировали местные СМИ. Однако через некоторое время всю информацию об итогах удалили. Но Виталий Черкасов успел сделал скриншоты публикаций.

Напомним, в голосовании за благоустройство на 2025 год победил сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне. В начале апреля во время реконструкции там уничтожили деревья.