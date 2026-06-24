На брата экс-замгубернатора Кубани Коробки завели уголовное дело о мошенничестве

Экс-депутата Григория Коробку задержали по подозрению в махинациях с землей под базой отдыха

По данным следствия, Григорий Коробка причастен к незаконному приобретению права собственности на участок в селе Первореченское под строительство базы отдыха. Он выкупил землю по цене значительно ниже рыночной, подав фиктивные документы о наличии на участке уже построенного здания.

24 июня журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники сообщил , что полиция задержала бывшего депутата совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробку. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Григорий является братом Андрея Коробки, который занимал пост вице-губернатора Краснодарского края и сейчас находится в СИЗО.

Напомним, Андрея Коробку арестовали в апреле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). У него изъяли имущество на многомиллиардную сумму.

Согласно материалам дела, Андрей Коробка использовал административный ресурс для рейдерских захватов земель у фермеров Кубани и передачи участков в центре Краснодара под коммерческую застройку. Кроме того, экс-чиновник выводил коррупционные средства через футбольный клуб «Кубань».

В поместье его семьи в Динском районе при обысках нашли наличные в разной валюте на сумму 1,2 млрд рублей, слитки золота и разрешение на оружие на имя В. И. Кондратьева. Андрей Коробка останется в СИЗО до конца августа. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.