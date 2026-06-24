На брата экс-замгубернатора Кубани Коробки завели уголовное дело о мошенничестве

Краснодарский край

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  • Григорий Коробка © Скриншот фото из телеграм-канала «Кошик»
    Григорий Коробка © Скриншот фото из телеграм-канала «Кошик»

Экс-депутата Григория Коробку задержали по подозрению в махинациях с землей под базой отдыха

24 июня журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники сообщил, что полиция задержала бывшего депутата совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробку. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Эту информацию подтвердили источники KubMash и 93.ру.

По данным следствия, Григорий Коробка причастен к незаконному приобретению права собственности на участок в селе Первореченское под строительство базы отдыха. Он выкупил землю по цене значительно ниже рыночной, подав фиктивные документы о наличии на участке уже построенного здания.

94 школы, 380 детских садов и даже метро:

Григорий является братом Андрея Коробки, который занимал пост вице-губернатора Краснодарского края и сейчас находится в СИЗО.

Напомним, Андрея Коробку арестовали в апреле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). У него изъяли имущество на многомиллиардную сумму.

Согласно материалам дела, Андрей Коробка использовал административный ресурс для рейдерских захватов земель у фермеров Кубани и передачи участков в центре Краснодара под коммерческую застройку. Кроме того, экс-чиновник выводил коррупционные средства через футбольный клуб «Кубань».

В поместье его семьи в Динском районе при обысках нашли наличные в разной валюте на сумму 1,2 млрд рублей, слитки золота и разрешение на оружие на имя В. И. Кондратьева. Андрей Коробка останется в СИЗО до конца августа. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как писали Юга.ру, экс-министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов признал вину в мошенничестве на 7,6 млн рублей и возместил ущерб.

Андрей Коробка Краснодар Мошенничество Полиция Чиновники

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