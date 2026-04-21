Сквер или набережная? Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства

21 апреля пресс-служба мэрии Краснодара объявила о начале онлайн-голосования за зеленые зоны, которые благоустроят в 2027 году. Оно продлится до 12 июня.

Для участия необходимо зайти в личный кабинет на портале «Госуслуг», перейти в раздел «Формирование городской среды», выбрать город и проголосовать за одного из претендентов в разделе «Объекты голосования».

Напомним, что в прошлом году победителями голосования стали сквер Тургеневский в ФМР и сквер памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской. Тогда общественник обратил внимание на то, что территории собрали подозрительно много голосов.



В 2024 году в голосовании за благоустройство победил сквер имени Чепеги в ЮМР. В начале работ там уничтожили деревья. Также по этой программе в 2022 году реконструировали Николаевский бульвар, где срубили 119 насаждений, которые нельзя было трогать.