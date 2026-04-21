Сквер или набережная? Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства
21 апреля пресс-служба мэрии Краснодара объявила о начале онлайн-голосования за зеленые зоны, которые благоустроят в 2027 году. Оно продлится до 12 июня.
В список претендентов вошли:
- Карасунский пруд № 4 — территория вокруг озера между улицами Сормовской, Тюляева и Запорожской в КМР, включая сквер «Карасунский».
- Сквер имени Валерия Самойленко на пересечении улиц Рашпилевской и Хакурате.
- Территория Карасунского пруда № 14, включая скверы Тенистый и Селезневский (находится за зданием КубГУ между улицами Селезнева, 2-я Пятилетка, Старокубанская и Ставропольская).
- Сквер Академический, который находится на улице Лукьяненко вблизи детской горбольницы, Микрохирургии глаза и роддома № 5.
- Сквер Видный по улице Новицкого — от Виноградного проезда до Геленджикского в ФМР.
- Зеленая зона в районе улиц Старокубанской и Воронежской, около школы у ЖК «Фонтаны» в ЧМР.
- Сквер Новорождественский — территория на берегу реки Кубань в ЮМР от Рождественского парка до школы № 89.
Для участия необходимо зайти в личный кабинет на портале «Госуслуг», перейти в раздел «Формирование городской среды», выбрать город и проголосовать за одного из претендентов в разделе «Объекты голосования».
Напомним, что в прошлом году победителями голосования стали сквер Тургеневский в ФМР и сквер памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской. Тогда общественник обратил внимание на то, что территории собрали подозрительно много голосов.
В 2024 году в голосовании за благоустройство победил сквер имени Чепеги в ЮМР. В начале работ там уничтожили деревья. Также по этой программе в 2022 году реконструировали Николаевский бульвар, где срубили 119 насаждений, которые нельзя было трогать.
Как писали Юга.ру, в начале апреля краснодарцы пожаловались на массовую вырубку деревьев в разных районах города. Эксперт объяснила, почему так происходит.