Власти Краснодара рассказали, какие скверы и бульвары хотят благоустроить в 2025 году

Краснодар подал четыре заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году

27 ноября замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что стали известны победители онлайн-голосования за общественные территории, которые нужно обновить и озеленить в 2025 году. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля 2024-го.

Краснодарцы выбрали скверы имени Захария Чепеги и Валерия Самойленко, бульвар Шаляпинский и вторую очередь сквера Пограничников. По каждой зелёной территории специалисты уже создали эскизы.

Сквер имени Захария Чепеги находится в Юбилейном микрорайоне. Это небольшая зелёная зона в районе Бульварного Кольца.