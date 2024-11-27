Власти Краснодара рассказали, какие скверы и бульвары хотят благоустроить в 2025 году
Краснодар подал четыре заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году
27 ноября замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что стали известны победители онлайн-голосования за общественные территории, которые нужно обновить и озеленить в 2025 году. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля 2024-го.
Краснодарцы выбрали скверы имени Захария Чепеги и Валерия Самойленко, бульвар Шаляпинский и вторую очередь сквера Пограничников. По каждой зелёной территории специалисты уже создали эскизы.
Сквер имени Захария Чепеги находится в Юбилейном микрорайоне. Это небольшая зелёная зона в районе Бульварного Кольца.
Сквер имени Валерия Самойленко расположен в центре Краснодара в районе улицы Седина, 1. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров. Самойленко руководил кубанской столицей в течение 13 лет.
Бульвар Шаляпинский находится в Музыкальном районе Краснодара. Зелёная зона площадью почти 2 тыс. кв. метров расположена на улице Агрохимической между Чайковского и Алмазной.
Сквер Пограничников располагается по улице Мачуги в районе МКД № 7 и № 9 по Игнатова. Площадь благоустраиваемой территории составит 1,9 тыс. кв. метров.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Московской благоустроили новый сквер за 10 млн рублей. Там высадили кустарники, тротуарные дорожки выложили плиткой и установили скамейки.