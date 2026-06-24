Краснодарский институт культуры потратит 20 млн рублей на укрытие для студентов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Валерия Годадзе
    © Фото Валерия Годадзе

Подвалы учебного корпуса и общежития КГИК переоборудуют к ноябрю

23 июня портал 93.RU сообщил, что Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) объявил поиск подрядчика для переоборудования подвальных помещений под укрытия для студентов и сотрудников. Работы пройдут в учебном корпусе и общежитии на улице 40-летия Победы, 33. Начальная цена контракта составляет 20,5 млн рублей, заявки принимаются до 30 июня, а завершить процесс подрядчик должен к началу ноября 2026 года.

Согласно описанию закупки, требуется поставить три сигнализационных устройства, источник бесперебойного питания, 37 светодиодных светильников, пять резервуаров, четыре насосных агрегата, две дренажные емкости, четыре унитаза и четыре раковины. Также в перечень входят 15 пожарных извещателей, восемь речевых оповещателей, девять световых указателей «Выход» и шесть аккумуляторных батарей.

Помимо закупки оборудования, подрядной организации предстоит выполнить комплекс строительных и инженерных работ: выровнять пол, усилить кирпичные стены металлическим каркасом, возвести внутренние и наружные перегородки, провести отделку и гидроизоляцию. Кроме того, необходимо смонтировать новые трубопроводы для обеспечения водоснабжения, отопления и канализации, а также организовать системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Напомним, что решение о создании укрытий в институте принято на фоне участившихся атак беспилотников на Краснодар. В ночь на 11 июня город пережил одну из самых мощных атак БПЛА за все время, в центре серьезно пострадал многоквартирный дом.

«Опасно находиться и без атаки»:

В марте 2026 года власти Краснодара признали, что не могут ремонтировать бомбоубежища из-за дефицита бюджета. При этом в июне мэрия выделила 75,3 млн рублей на модернизацию систем оповещения.

Как писали Юга.ру, в начале июня жители одного из жилых комплексов обнаружили в квитанциях за ЖКУ новую строку «на укрытие».

Безопасность Закупки КГИК Образование общество СВО Студенты

Новости

Современная история о ведьмах. В Краснодаре пройдет иммерсивный аудио-показ хоррора «Оно приходит снизу»
В Славянском районе при сельхозработах разбился вертолет — пилот погиб
В Краснодарском крае нет дефицита топлива — оперштаб региона
В Крыму будут реже ходить автобусы из-за дефицита топлива
Пенсионерке из Сочи дали два года условно за комментарий в соцсети
В Краснодаре ухудшится погода: на город надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

Лента новостей

Канистра раздора
Вчера, 15:40
Канистра раздора
Ждет ли Россию топливный коллапс и что сейчас происходит с бензином в стране?
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Сегодня, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе
Вчера, 16:04
80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе
Волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций

Реклама на сайте