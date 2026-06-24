Краснодарский институт культуры потратит 20 млн рублей на укрытие для студентов

23 июня портал 93.RU сообщил, что Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) объявил поиск подрядчика для переоборудования подвальных помещений под укрытия для студентов и сотрудников. Работы пройдут в учебном корпусе и общежитии на улице 40-летия Победы, 33. Начальная цена контракта составляет 20,5 млн рублей, заявки принимаются до 30 июня, а завершить процесс подрядчик должен к началу ноября 2026 года.

Согласно описанию закупки, требуется поставить три сигнализационных устройства, источник бесперебойного питания, 37 светодиодных светильников, пять резервуаров, четыре насосных агрегата, две дренажные емкости, четыре унитаза и четыре раковины. Также в перечень входят 15 пожарных извещателей, восемь речевых оповещателей, девять световых указателей «Выход» и шесть аккумуляторных батарей.

Помимо закупки оборудования, подрядной организации предстоит выполнить комплекс строительных и инженерных работ: выровнять пол, усилить кирпичные стены металлическим каркасом, возвести внутренние и наружные перегородки, провести отделку и гидроизоляцию. Кроме того, необходимо смонтировать новые трубопроводы для обеспечения водоснабжения, отопления и канализации, а также организовать системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Напомним, что решение о создании укрытий в институте принято на фоне участившихся атак беспилотников на Краснодар. В ночь на 11 июня город пережил одну из самых мощных атак БПЛА за все время, в центре серьезно пострадал многоквартирный дом.