В Краснодаре установят 56 новых сирен. Ранее горожане заявляли, что не слышали их при атаках

    © Фото Gutaper, freepik.com

В Краснодаре в 2026 году планируют установить 56 новых средств оповещения населения

2 июня в управлении гражданской защиты администрации Краснодара сообщили «Ъ-Кубань», что до конца года в городе планируют установить 56 новых систем оповещения населения.

По данным властей, в 2025 году в столице Кубани смонтировали 93 устройства и один ретранслятор. Сейчас общая сеть комплексов в городе насчитывает 375 единиц.

На дальнейшую модернизацию систем в марте 2026 года мэрия выделила 75,3 млн рублей через портал госзакупок — подрядчик должен настроить и протестировать оборудование на 299 объектах.

Напомним, что жители Краснодара неоднократно жаловались, что системы оповещения молчат во время атак беспилотников. Ранее в мэрии считали, что включать сирены при налетах БПЛА «не требуется в рамках действующего порядка». При этом в прибрежных городах Кубани (например, в Новороссийске) звуковую тревогу при аналогичных угрозах запускают регулярно.

Ситуация изменилась 18 марта, когда в результате атаки дрона погибла девушка. Тогда глава города Евгений Наумов заявил, что сирены теперь будут включать и при угрозе БПЛА.

Несмотря на обещания властей, во время реальных воздушных угроз краснодарцы сирен так и не услышали. Звуки тревоги в городе раздаются только во время плановых проверок.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре не будут ремонтировать бомбоубежища из-за дефицита бюджета на год.

«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников
«Еще два дня дождей — и нас затопит»
Показываем, как выглядит набережная Краснодара после самого дождливого мая
