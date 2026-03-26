В Краснодаре не будут ремонтировать бомбоубежища из-за дефицита бюджета на год

Депутат Сафронов рассказал, что власти Краснодара не нашли средства на ремонт бомбоубежищ в 2026 году

26 марта депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов опубликовал в своем телеграм-канале ответ департамента финансов на запрос о ремонте бомбоубежищ в этом году. В документе утверждается, что планируемый бюджет на 2026 год, а также на 2027 и 2028 годы дефицитный — 4,5 млрд рублей. Этого бюджета недостаточно для выполнения первоочередных расходных обязательств. «В связи с чем изыскать дополнительные источники финансирования не представляется возможным», — говорится в ответе департамента.

Чиновники предложили вернуться к вопросу ремонта бомбоубежищ после формирования бюджета за первый квартал 2026 года. Стоит отметить, что в 2025 году мэрия Краснодара также не смогла выполнить план по ремонту защитных сооружений, ссылаясь на аналогичную проблему — нехватку финансирования. По словам властей, особую сложность в ремонте убежищ вызывает их расположение в многоэтажных домах. Не все здания изначально проектировались с защитными помещениями, а приведение их в нормативное состояние зачастую зависит от согласия собственников жилья. Напомним, что в июне 2024 года власти Краснодара обязали все управляющие компании привести укрытия в готовность для использования жителями.